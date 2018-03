Pierre Cardin jetzt auch bei Hagemeyer in Minden

Große Flächeneröffnung bei Hagemeyer in Minden: Pierre Cardin überrascht mit digitalem Highlight. Bei der Eröffnung der neuen, vergrößerten Pierre Cardin–Fläche im Modehaus Hagemeyer in Minden stellte Pierre Cardin einen innovativen, interaktiven Screen vor, welcher ganz einfach per Handbewegung gesteuert wird

Minden / Herford. Das Premiumlabel Pierre Cardin, ein Premiumlabel der Herforder Ahlers AG, setzt weiter auf Expansion. Am Freitag, den 09.03.2018 wurde im Modehaus Hagemeyer in Minden mit einem großen Opening die neue, mit 60 qm größte deutsche Pierre Cardin-Fläche, eröffnet.

In perfekter Lage wird die gesamte Casual-Range des Premiumlabels Pierre Cardin gezeigt, wobei der Fokus klar auf den Kernkompetenzen Hosen, Hemden und Strick liegt.

Deutschlandweiter Vorreiter ist Pierre Cardin mit der Installation des mWall von Sunray Solutions, eines interaktiven Screens, welcher von den Usern erstmals per Wischbewegung statt per Touchscreen zu steuern ist. Bei diesem digitalen Highlight hat der Kunde nicht nur die Möglichkeit das Pierre Cardin- Sortiment zu sichten, sondern sich sowohl über Passformen, als auch über aktuelle Aktionen und Themen zu informieren. Statt einer Kamera erkennt ein Infrarot-Sensor die Wärmefelder des Users und analysiert darauf basierend seine Gesten. Da auch nicht zwischen Mann und Frau unterschieden wird, bleibt die Anonymität des Nutzers gewahrt.

Inhalte können flexibel vom Pierre Cardin- Backend der Ahlers AG in Herford gespielt und gezielt auf die Fläche angepasst werden. Warenbestände sind tagesaktuell abgleichbar- beworben wird so nur das, was tatsächlich aktuell auf der Fläche liegt.

„Der Handel benötigt dringend neue Eindrücke auf der Fläche. Dieser interaktive Screen ist eine absolute Innovation und bietet spannende Inszenierungsmöglichkeiten für unsere Marke. Auf der Fläche wird so ständig für neue Kaufanreize, sowie ein echtes Shoppingerlebnis bei den Endkunden gesorgt. Zudem haben wir hier ganz neue Möglichkeiten, den Endkunden zu informieren“, erklärt Karl-Friedrich Schielmann, Geschäftsführer von Pierre Cardin. Bis Ende März wird zudem ein Schaufenster mit der erfolgreichen Pierre Cardin FutureFlex- Inszenierung bei Hagemeyer zu sehen sein.

Hagemeyer ist ein Modehaus mit Standorten in Minden, Stadthagen und Bad Oeynhausen. In Minden werden auf 19.000 qm über drei Etagen Designer-Mode, Lifestyle und Luxusartikel gezeigt.

Die Ahlers AG betreibt in Deutschland zwei eigene Stores der Marke Pierre Cardin, hinzu kommen 1893 Wholesale-Flächen, davon 232 Shop-in-Shop Systeme.

Im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2016/2017 verzeichnete die Marke ein Umsatzplus von 3,1 Prozent (OWL-Journal berichtete)