Pierre Cardin App gewinnt Digital Communication Award 2019

Herford. Die Pierre Cardin App, entwickelt von der Lemon Systems GmbH, setzt ihren Erfolgskurs mit ihrem mobilen Sales Information System zur Unterstützung von Vertrieb, Produktmanagement und Merchandise-Mitarbeitern konsequent fort. Am 20. September wurde das System in Berlin mit dem ersten Preis des Digital Communication Awards 2019 in der Kategorie Fashion & Beauty ausgezeichnet.

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung“, so Karl-Friedrich Schielmann, Geschäftsführer von Pierre Cardin. „Mit dem Preis werden besondere Innovationskraft und großes Marktgespür gewürdigt. Insofern freut es uns sehr, dass unser ehrgeiziges Projekt in dieser Form honoriert wird.“

„Das internationale Umfeld des Awards und der Mitbewerber machen die Auszeichnung mit dem Digital Communication Award noch einmal zu etwas ganz Besonderem. Wir sind unheimlich stolz auf das Projekt und freuen uns auf das, was noch kommt“, ergänzt Björn Carstensen, geschäftsführender Gesellschafter der Lemon Systems GmbH.

Die native App, entwickelt von der Hamburger Lemon Systems GmbH, ist seit Januar 2018 bei Pierre Cardin im Einsatz. Sie wurde speziell auf die Bedürfnisse des Premiumlabels zugeschnitten und wird seitdem für die mobile, komprimierte Verbreitung und Darstellung aller wichtigen Unternehmensinformationen genutzt. Aktuelle Produktpräsentationen, Imagevideos, Marketingmaterialien, Lookbooks, Formulare oder Preislisten sind ständig mobil abrufbar – auch offline – und können am POS, in Kundengesprächen oder bei Orderterminen direkt eingesetzt werden.

Die Digital Communication Awards für herausragende Projekte, Kampagnen und Innovationen aus ganz Europa im Bereich der Online-Kommunikation werden seit 2011 von der in Berlin ansässigen Quadriga University of Applied Sciences verliehen.

Zu den weiteren Preisträgern zählen neben zahlreichen weiteren innovativen Start-ups auch angesehene Unternehmen wie Ikea oder Siemens.

Über Lemon Systems

Die Lemon Systems GmbH mit Sitz in Hamburg wurde 2016 von Björn Carstensen und Kay Mathiesen gegründet. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung des Mobile Learning und Knowledge Management Systems Lemon® spezialisiert und macht digitale Lern- und Wissensinhalte in allen Sprachen und auf allen Geräten erlebbar. Mit Lemon® vereint das Unternehmen die drei Bereiche Corporate Knowhow-Distribution, E-Learning und interne Kommunikation für Teams und Mitarbeiter in einem Mobile Learning und Knowledge Management System.

Über die Ahlers AG und Pierre Cardin

Die Ahlers AG mit Sitz in Herford ist einer der großen börsennotierten Männermode-Hersteller in Europa und arbeitet seit 1992 mit Pierre Cardin zusammen. In Deutschland und vor allem in Osteuropa gibt es 99 Monobrandstores der Marke Pierre Cardin. Davon betreibt Ahlers 22 Stores in Eigenregie. Hinzu kommen 4.300 Pierre Cardin Flächen bei Wholesale-Kunden, inklusive 300 Shop-in-Shops.