Pictura & poesia – Das Bild als stumme Dichtung

Schieder-Schwalenberg. Literatur und Bildende Kunst vereinen sich in der Lesungs- und Ausstellungsreihe des Kunstvereins Schieder-Schwalenberg, die am Samstag mit Karin Irshaid ihren Auftakt erfährt.

Die Malerin, Zeichnerin und Objektkünstlerin ist gleichzeitig Autorin zahlreicher Bücher. In der Galerie „Haus Bachrach“ wird Irshaid – auch als „Friedensautorin“ bezeichnet – aus ihrem Buch „Reise nach Jerusalem“ lesen. Ihr Protagonist reist nach Palästina und Israel, und erlebt gemeinsam mit seiner Mutter, die sich für ein friedliches Miteinander der Menschen in dieser Region einsetzt, Unerwartetes. Irshaid kennt denNahen Osten aus vielen Reisen in das Herkunftsland ihres Mannes. Sie selbst ist in Bayern geboren, studierte Malerei, Grafik und Kunstgeschichte in Hannover, Hamburg und Münster. Nach verschiedenen Lehrtätigkeiten in Münster und Bielefeld arbeitet sie heute freischaffend in Feldafing nahe München. Ihr Arbeitsthema ist der Ausdruck von Sprache sowohl mit bildnerischen als auch textlichen Mitteln.

Während sie ihren Texten eine bildhafte Sprache gibt, geht bei der Malerei und den Objekten die Sprache über das Bildhafte hinaus, in den Bereich, der mit direkter Sprache nicht mehr erfassbar ist. Dies gilt vor allem für ihre Objekte, die nicht von Emotionen bestimmt werden, sondern von Ratio, von Philosophie und der Suche nach Balance. Das Poetische spielt dabei eine ebenso große Rolle wie die Farbe, das Haptische oder auch das klare, mathematisch Definierte. Ihre Ausstellung eröffnet die Künstlerin am Samstag, 10. August, um 17 Uhr mit der Lesung, nachdem Brigitte Labs-Ehlert eine kurze Einführung zum Thema und zur Person gegeben hat. Im Anschluss bietet sich die Möglichkeit zu einer Gesprächsrunde. Begleitend wird ein Büchertisch mit einer Auswahl der Werke der Autorin von der Buchhandlung Budde zur Verfügung gestellt. Die Ausstellung ist bis zum 22. September jeweils freitags, samstags und sonntags von 14 bis 17:30 Uhr in der Galerie „Haus Bachrach“ in der Marktstraße 5 zu sehen.