Pflegekursus mit Schwerpunkt Demenz am St. Josef Hospital in Bad Driburg

Bad Driburg. In Zeiten des Pflegenotstandes übernehmen pflegende Angehörige eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Trotz der Entlastung eines ambulanten Pflegedienstes nehmen die Anforderungen an sie zu. Das Klinikum Weser-Egge bietet von Montag, 24. August, an einen Pflegekursus mit dem Schwerpunkt Demenz an.

Gerade bei einer demenziellen Erkrankung sind pflegende Angehörige Tag und Nacht im Einsatz. Doch es fehlt ihnen die Anerkennung: Sie geraten in die Isolation und stellen ihre eigenen Bedürfnisse in den Hintergrund. Auf Dauer führt das zu einer Überforderung und nicht selten erkranken pflegende Angehörige unter der Belastung selbst. Sie leiden nicht nur unter der körperlich schweren Arbeit – auch die Seele leidet. Der Kursus soll dabei helfen, die eigenen Bedürfnisse zu erkennen, Grenzen zu setzen und zu akzeptieren.

Menschen mit Demenz wollen verstanden werden. Sich einfühlen können, und ihnen wertschätzend begegnen, ist häufig der Schlüssel zu einem gutem Miteinander im Alltag. Die Beziehung zwischen dem Erkrankten und seinen Bezugspersonen ist außer Balance und es muss eine neue gefunden werden. Das erfordert Kenntnisse über Verhaltensveränderungen, die zum Krankheitsbild gehören, ebenso wie Kenntnisse über Kommunikationsformen. Der Kursus klärt auf, warum Biografiearbeit so wichtig ist. Ebenso erhalten die Teilnehmer in dem Kursus Informationen zum Thema Pflegestärkungsgesetz, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung.

Der Kursus findet an folgenden Terminen im St. Josef Hospital in Bad Driburg statt: Montag, 24. August, von 17 bis 20 Uhr; Samstag, 29. August, von 10 bis 13 Uhr; Montag, 31. August, von 17 bis 20 Uhr. Treffpunkt ist an der Rezeption.

Nach Abschluss des Kurses besteht die Möglichkeit, mit der Kursleiterin und den betroffenen Kursteilnehmern in Kontakt zu bleiben. Der Gesprächskreis für pflegende Angehörige trifft sich einmal im Monat im St. Josef Hospital in Bad Driburg. Dabei geht es um einen offenen Austausch unter Menschen mit ähnlicher Problematik in einem geschützten Rahmen. Themenvorschläge kommen häufig aus der Gruppe und werden den Bedürfnissen der Gruppenmitgliedern angepasst. Neue Teilnehmer sind willkommen.

Die Angebote werden durch die AOK Nord West nach § 45 b SGB XI finanziert und sind für die Teilnehmer kostenlos. Durch den Kursus führen speziell ausgebildete Pflegefachkräfte. Anmeldungen nimmt Katja Peine unter Telefon 0151/64543197 oder per E-Mail unter k.peine@khwe.de entgegen.