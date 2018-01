Pflegefamilie Müller gibt Kindern Halt

Gütersloh. Die siebenjährige Josefine möchte ihren Bruder nicht mehr missen. Der Vierjährige, den wir hier Guido nennen, kam als 12 Wochen alter Säugling in die Familie Müller. „Das war am 22. Dezember.“ Andrea Müller erinnert sich noch genau an diesen Moment. – Weil er nicht bei seiner leiblichen Mutter bleiben konnte, suchte der Pflegekinderdienst der Stadt Gütersloh eine Familie, die ihn in Dauerpflege betreuen kann, und fand die Müllers.

Binnen Stunden veränderte sich in der Familie alles: Der Schlaf- und Wachrhythmus, der Tagesablauf, die Freizeit und die Gewohnheiten. „Er hat uns viel gefordert, aber er hat unserer Familie auch viel gegeben“, sagt Andrea Müller. „Er gehört zu uns“, sagt auch Reiner Müller. Tochter und Pflegesohn sind ein Herz und eine Seele, spielen gern zusammen und haben natürlich auch Auseinandersetzungen, aber das macht beide stärker. „Auch die Omas und Opas, die Verwandten und Freunde haben den Jungen in ihr Herz geschlossen“, sagt Reiner Müller.

Als sich die Müllers kennenlernten und heirateten, hatten sie von Anfang an den Traum von einer großen Familie. „Ein langer Esstisch, um den sich eine große Familie gruppiert, das war immer unsere Vorstellung“, so Reiner Müller. Und für Andrea stand es bereits im Alter von 19 Jahren fest: „Ich will Kinder und zwar mehrere.“ Doch das war nicht so einfach. Nach langen Jahren des Wartens, Adoptionsbemühungen und schließlich doch die Geburt der eigenen Tochter, war die Freude übergroß. Und Andrea fühlte sich darin bestätigt, dass es ihre Stärke ist, einem Kind Halt zu geben. Deshalb entschloss sich das Ehepaar, ein Kind in Dauerpflege zu übernehmen.

Mit allen Konsequenzen. Nächte, in denen das Ehepaar abwechselnd den schreienden Säugling umhergetragen hat. Zwei Jahre, in denen Andrea kaum eine Nacht durchgeschlafen konnte. Wie hält man das aus? „Mit der Liebe zum Kind, mit der Liebe zur Familie“, sagt Andrea. Der 39-Jährigen und dem 49-jährigen Reiner Müller sieht man die Strapazen nicht an. Im Gegenteil. Die ganze Familie scheint an der Aufgabe gewachsen zu sein. „Die Familie gibt dem Pflegekind die Stabilität, hat die so wichtige Bindung aufgebaut“, sagt Patricia Hanschmidt-Engelmann vom Pflegekinderdienst der Stadt Gütersloh.

Als wichtig empfinden Andrea und Reiner Müller ihr gutes Netzwerk. „Ich habe Freundinnen, die Hebammen sind und gute Kontakte zu Kinderärzten, bei denen man sich schnell Rat holen kann“, sagt Andrea. Sie will da sein für Kinder, die Hilfe brauchen. Deshalb hatte sich die Familie dazu entschlossen, auch für Kinder, die quasi über Nacht Hilfe brauchen, zur Verfügung zu stehen. So fand ein fünfmonatiger Säugling, dessen eigene Eltern nicht für ihn sorgen konnten, bei den Müllers Geborgenheit und Liebe. „Ich habe die Zeit und die Geduld“, sagt Andrea. Und wenn sie mal eine Pause braucht, stehen Verwandte und Freunde bereit, um für etwas Entlastung zu sorgen.

Ihr Pflegekind Guido ist aus der Familie nicht mehr wegzudenken. Und auch, wenn es einmal Probleme gibt, ist sich die Familie sicher, dass es nichts Schöneres gibt, als Kindern einen guten Start ins Leben zu geben.

BU: Andrea und Reiner Müller haben den Mut und die Kraft für andere Kinder da zu sein. Sie betreuen Pflegekinder in Dauer- und Bereitschaftspflege.

Stichwort: Pflegekinderdienst

In Gütersloh gibt es bereits einige Familien, die offen dafür sind, ein Kind auch mit längerfristiger Perspektive in ihrer Familie aufzunehmen. Dabei werden die Pflegeeltern nicht allein gelassen. Sie werden geschult und beraten von den Sozialarbeiterinnen des Pflegekinderdienstes. Jedes Jahr werden ca. 30 Kinder in Bereitschaftspflegefamilien vermittelt. Wer sich dazu entschließt, ein Kind auf Dauer oder für begrenzte Zeit bei sich aufnehmen zu wollen, kann sich gerne an Lara Hufnagel oder Patricia Hanschmidt-Engelmann vom Pflegekinderdienst der Stadt Gütersloh unter der Telefonnummer 822278 oder 823575 wenden.