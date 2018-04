Pflanzaktion zum Tag des Baumes

Edel-Kastanien erweitern Baumlehrpfad in Hohenloh

Detmold. Der Baumlehrpfad in Hohenloh ist um den diesjährigen Baum des Jahres – die Edel- bzw. Ess-Kastanie – ergänzt worden. Bereits seit 2002 wird in Detmold mit dieser Pflanzaktion dem Tag des Baumes gedacht, seit 2009 werden die Bäume im Stadtteil Hohenloh angepflanzt. Jedes Jahr am 25. April soll damit die Bedeutung des Baumes in ökologischer, forstlicher sowie naturschutzfachlicher Hinsicht verdeutlicht werden. Tatkräftige Unterstützung bei der Pflanzung erhielt Gärtnerin Monika Rudolph vom Grünen Team der Stadt Detmold in diesem Jahr durch Ortsbürgermeister Werner Meise und Inga Müller, Landschaftsarchitektin bei der Stadt Detmold.