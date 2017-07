Pferdemesse HORSICA 2018: Mitmachen erwünscht!

Bad Salzuflen. Die Planung für die große Pferdemesse HORSICA vom 23. – 25. März 2018 im Messezentrum Bad Salzuflen hat begonnen, und das Veranstalterteam freut sich schon auf die Reiter in Nordrhein-Westfalen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt zum Einsteigen!

Ein umfangreiches, buntes Programm ist ebenso geplant wie zwei informative, hochkarätige Seminarreihen und ein neues, faszinierendes Pferde-Theaterstück am Abend. Mit hunderten schöner Pferde verschiedenster Rassen entsteht ein Saisonstart nach Maß.

Jetzt besteht die Chance, ein Teil der HORSICA zu werden und mitzumachen! Wer an den Programmen aktiv mitwirken möchte, kann sich über die Website www.horsica.com unter „Programme“ bewerben. Gesucht werden auch junge Leute, die Lust haben, im Active Team mitzumachen und dabei hinter die Kulissen zu schauen und am Puls der großen Reitermesse dabei zu sein.

Wo viele Leute und Reiter mit Pferden mitwirken, werden auch Unterkünfte und Pferdeboxen benötigt. Um den Bestand vor Ort zu ergänzen, suchen die Veranstalter private Anbieter, die Unterkünfte oder Pferdeboxen zur Verfügung stellen möchten. Wer während der HORSICA-Woche Reiter und / oder Pferde aus dem HORSICA-Programm zu Gast haben möchte, kann sich gerne beim Organisationsteam melden unter wolf@horsica.com oder Tel. 04881 – 93 01 40.

Gesucht werden auch Kinder, die als Statisten in der Abendshow als Trolle dabei sein möchten. Sie sollten den Umgang mit Pferden kennen und mindestens 8 Jahre alt sein, da Einverständnis der Eltern ist vorausgesetzt. Eine besondere Herausforderung erwartet hier die kleinen Sängerinnen: In der Show kann eine junge Dame als Elfe auftreten und live singen. Wir suchen also ein Mädchen im Alter von etwa 11 – 13 Jahren, das sich einen Gesangsauftritt in der großen Arena zutraut. Bewerbt Euch bei uns mit einem kurzen Video und werdet Star der neuen HORSICA-Abendshow „Daylight – denn Wunder geschehen“!

Jetzt bewerben und mitmachen – gemeinsam lassen wir ein großartiges Pferde-Event entstehen aus der Region für die Region: Ihre Bühne.

Infos und in Kürze auch Tickets gibt es unter www.horsica.com , und wer mehr wissen möchte, kann uns auf Facebook unter „horsicamesse“ finden.

Bilder: Horsica © Mireta von Rantzau – Fotografie