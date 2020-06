Peter Trabner mit dem ‚Tod des Empedokles‘ bei den Sommermomenten im Schlosspark

Detmold. Nach den erfolgreichen Auftritten des Film- und Fernsehschauspielers Peter Trabner bei der BILDSTÖRUNG 2018, probt Peter Trabner immer wieder und wieder mit dem sizilianischen Olivenbaum, seinem einzigen und besten Freund, dem Repräsentanten der gesamten Natur. Entdecken Sie den mehr denn je „systemrelevanten“ Empedokles im Detmolder Schlosspark.

Der Schauspieler Peter Trabner, der unter anderem bekannt ist durch Rollen im Polizeiruf und als Gerichtsmediziner im Tatort sowie Hauptrollen sowie verschiedenen Kinospielfilmen, hat ein Faible für den öffentlichen Raum und das Straßentheater. In seinem Stück ‚Der Tod des Empedokles‘ ist Peter Trabner ein kleiner Geniestreich gelungen. Peter Trabner arbeitet sich an Hölderlins Drama ab – und landet schließlich, wie Hölderlin selber, in der Psychiatrie. Als geheilt entlassen probt Trabner weiter – mit seinem einzig verbliebenen Freund, dem Baum, dem Repräsentanten der gesamten Natur. Im Sommer 1797 griff Friedrich Hölderlin zur Feder, nahm die Legende auf, scheiterte aber grandios am Werk „Der Tod des Empedokles“. Das Stück gilt als unspielbar und als erstes Umweltdrama. Trabner verbindet pointiert die Konsumgesellschaft der westlichen Welt mit dem klassischen Stoff, ohne erhobenen Zeigefinger. ,Der Tod des Empedokles’ ist mitreißend, irrwitzig und zuweilen so klarsichtig wie das Quellwasser aus der Plastik-Flaschen-Wasser-Abfüllanlage …

Freitag, 3. Juli 2020 um 19:00 Uhr – Programm KulturTeam der Stadt Detmold

Samstag, 4. Juli 2020 um 16:00 Uhr

Samstag, 4. Juli 2020 um 20:00 Uhr

Im Schlosspark wird eine abgegrenzte Veranstaltungsfläche mit 100 nummerierten Sitzplätzen geschaffen, die den Regeln der aktuellen CoronaSchutzVerordnung entspricht. Für jede Veranstaltung muss ein Ticket über ADticket online oder die bekannten Vorverkaufsstellen erworben werden; in dem symbolischen Ticketpreis von 2,50 € ist ein alkoholfreies Getränk pro Person erhalten. Jede Aufführung dauert ca. eine Stunde. 30 Minuten vorher beginnt der Einlass.