Tour „Live 2020“ wird im Sommer fortgesetzt

Halle/Westfalen. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Kurz nachdem Peter Maffay seine ausverkaufte „Für immer jung“-Tour unterbrechen musste, steht der Ersatztermin für Halle/Westf. fest: Am 22. August 2020 holen Peter Maffay & Band das Konzert in der OWL ARENA nach, das auf-grund von Erkrankungen zweier Bandmitglieder verschoben werden musste. Bassist Ken Taylor war in Hamburg von der Bühne gestürzt und hatte sich einen Oberschenkelbruch zugezogen.

Keyboarder Pascal Kravetz musste aufgrund einer akuten Erkrankung ausstei-gen. „Wir waren nach einem phänomenalen Tourauftakt in Kiel, Hamburg und Berlin über die Unterbrechung der Tour genauso enttäuscht wie die Zuschauer, die sich lange auf den Abend gefreut haben. Umso mehr bedanken wir uns bei den Fans in Halle für ihr Verständnis und das motivierende Feedback“, sagte Peter Maffay. „Wir können es kaum erwarten, wie-der auf die Bühne zu gehen. Ich bin fest davon überzeugt, dass das Konzert im Sommer der Hammer sein wird! Halle, wir kommen!“ Alle Eintrittskarten behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit.

Alle erworbenen Eintrittskarten behalten Ihre Gültigkeit. Zudem sind noch Tickets zum Preis ab 49,50 Euro unter der telefonischen Hotline (05201) 81 80 erhältlich. Des Weiteren via Internet unter owl-arena.de sowie bei allen eventim-Vorverkaufsstellen. Das OWL ARENA TICKET CENTER ist wie folgt zu erreichen: Weidenstraße 2 (direkt an der B68 Richtung Osnabrück/Bielefeld gelegen), 33790 HalleWestfalen.