Performance Paderborn 2020 abgesagt

Aufgrund der Pandemielage fällt die Kulturbörse in diesem Jahr aus

Paderborn. Die Performance Paderborn, die in der ersten Septemberwoche stattfinden sollte, fällt in diesem Jahr aufgrund der aktuellen Coronaschutzverordnung aus. Als Abendevents innerhalb einer Großveranstaltung müssen somit auch die Kabarett- und Abschlussgala abgesagt werden. Die Eintrittskarten können an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgeben werden.