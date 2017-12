Minden. Der Kinder- und Jugendzirkus Peppino Poppollo lädt zu einer zirzensischen Traumreise in das Kinder-und Jugendkreativzentrum Anne Frank ein. Die zirka 100 Artisten*innen garantieren ein albtraumfreies Programm, das auch Zuschauer*innen mit Schlafstörungen ganz ohne Einnahme von Schlaftabletten in das Land der Träume entführen wird. Frieda Meier-Furioso zeigt, dass Träume wahr werden können, auch wenn ihre Söhne Kevin und Harald unter Einschlafstörungen leiden. Sie konnte zwei ihrer Traumberufe verwirklichen und wird als Kunstschützin und als stolze Besitzerin eines Frisörsalons, in dem sie Herrenschnitte, Maniküren, Panieren und Frittieren anbietet, das Publikum verblüffen. Ihre Gäste, unter anderem das Sandmännchen, werden den Zuschauern gemeinsam auch die anderen Träumereien präsentieren. Clownerie, Seiltanz, Vertikaltuch, Trapez, Akrobatik, Waveboard und Einrad sind nur einige Programmpunkte, die die Artisten*innen mit schlafwandlerischer Sicherheit darbieten werden.

Die Kinder und Jugendlichen von Peppino Poppollo werden auch in diesem Jahr wieder eine kostenlose Benefizvorstellung geben, zu der soziale Einrichtungen und Initiativen eingeladen wurden. Wer den jährlichen Familienspaß, veranstaltet in Kooperation mit dem Freizeitmitarbeiterclub Minden e.V., erleben möchte, sollte sich folgende Termine vormerken: Samstag, 9. Dezember und Sonntag, den 10. Dezember finden die Zirkusvorstellungen statt. Der Vorstellungsbeginn startet jeweils um 15 Uhr (Einlass 14.30 Uhr).

Der Kartenvorverkauf läuft ab sofort im Kreativzentrum unter Tel.: 0571/880152. Die Mitarbeiter*innen sind in der Zeit von montags bis freitags von 12 Uhr bis 18 Uhr erreichbar. Die traumhaften Eintrittspreise betragen für Kinder bis 16 Jahren 3 Euro und für Erwachsene 5 Euro. Der Erlös kommt der Zirkusarbeit zu Gute.

Anlage: Ein Foto von Peppino Poppollo im Traumland (Bildnachweis: ©Kinder-und Jugendkreativzentrum Anne Frank).