Pendragon bekommt Auszeichnung

Der Pendragon Verlag wurde mit dem Deutschen Verlagspreis 2020 ausgezeichnet.

In seiner Pressemitteilung zeigt sich der Verlag sehr geehrt und hochmotiviert, das Preisgeld in tolle neue Projekte zu stecken , um damit weiterhin literarische, mitreißende und qualitative Bücher herausbringen zu können.

„Danke an alle, die uns bisher auf unserem Weg begleitet haben“ heißt es weiter:“Ohne Sie/ euch wären wir nicht so weit gekommen.“

Es wird sich auf viele weitere aufregende, buchige Jahre gefreut.