Patient spendet der Klinik für Orthopädie nach Hüftoperation 5.000 Euro

Brakel. Fahrradfahren ist die Leidenschaft von Dr. Hans Baiker: Der 68jährige Psychiater fährt rund 3000 Kilometer pro Jahr. In den vergangenen Wochen fiel es Hans Baiker jedoch immer schwerer, seiner liebsten Freizeitbeschäftigung mit ungetrübtem Vergnügen nachzugehen: Schmerzen an den Hüftgelenken plagten den sportbegeisterten Detmolder. Und zwar so sehr, dass das Fahrrad letztlich in der Garage stehenblieb.

Eine Operation wurde unumgänglich, das bestätigten seine behandelnden Fachärzte. Ein Freund empfahl ihm das Klinikum Weser-Egge, genauer gesagt die Klinik für Orthopädie am Standort Brakel. Die Spezialisten dort sind geübt im beidseitigen synchronen Einsetzen künstlicher Hüftgelenke. Für den Patienten hat das Vorteile: Er wird nur einmal operiert und muss auch nur einmal in die Rehabilitation. Prof. Rolf Haaker, Chefarzt der Klink für Orthopädie, betont: „Für einen solchen Eingriff kommen aber nur bestimmte Patienten infrage, die keine ernstzunehmenden Vorerkrankungen haben“, so Haaker.

Den mutigen Schritt, sich beidseitig synchron operieren zu lassen, hat Hans Baiker nicht bereut: „In Brakel fühlte ich mich bestens aufgehoben. Und ich habe eine emotionale Verbundenheit an das Haus: Anfang der achtziger Jahre habe ich einen Teil meiner Ausbildung zum Psychiater in Bad Driburg gemacht.“

Der Eingriff ist nun rund drei Monate her, die Reha ist abgeschlossen, Hans Baiker geht es gut: Jeden Morgen schwimmt er 1.000 Meter, das Treppensteigen funktioniert einwandfrei, der psychiatrische Gutachter kann sich bei der körperlichen Untersuchung seiner Patienten sogar wieder hinknien: „Das ist manchmal nötig, um Reflexe an den Knien und an den Füßen zu prüfen“, erklärt er.

Als Dank für die hervorragende Behandlung spendete der ehemalige Patient nun 5.000 Euro. Das Geld wird auf das Forschungskonto der Klinik für Orthopädie eingezahlt und für die Ausbildung junger Kollegen investiert.

Wie viele Kilometer Hans Baiker in diesem Jahr mit seinem Fahrrad zurücklegen wird, ist noch offen. „Ich bin Optimist und gehe davon aus, dass es wieder viele Kilometer sein werden.“

Hartmut Weniger (l.) ist Leitender Oberarzt in der Klinik für Orthopädie des Klinikum Weser-Egge und hat Dr. Hans Baiker operiert. Über die Spende freut er sich gemeinsam mit Chefarzt Prof. Dr. Rolf Haaker.