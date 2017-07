„Partyband des Jahres“ rockt die Kegelparty 2.0

„Supreme“ ist am 25. November erstmals in Münster mit dabei / Weitere Attraktionen geplant

Münster. Der Mix macht’s auf der „Kegelparty 2.0“, die nicht zuletzt von ihrer Vielfalt lebt: In den Partyareas im MCC Halle Münsterland wird von Discofox über Rock und Mallorca-Hits bis hin zu Clubsounds genau das aufgelegt und gespielt, was das Partyvolk gern hört – und wozu es noch lieber tanzt. Das Programm für Samstag, 25. November, nimmt weiter Konturen an. Mit Supreme haben die Kegelpartymacher eine frische, junge Partyband gewonnen. Und für die Freunde des Kegelns wird es ein Extra geben.

Einige Acts sind schon fix: Tobee, bekannt durch Partyhits wie „Aua im Kopf“ und „Lotusblume“, stürmt nach der Oberbayern-Bühne auf Mallorca endlich auch die Kegelparty. DJ Stephan versorgt die Freunde des flotten Schwofs mit Discofox, den härteren „Electronic Partysound“ liefert DJ GlenNRG. Kegelparty-Newcomer sind „Supreme – Absolut Live!“. Die Düsseldorfer wurden zwei Jahre hintereinander zur Partyband des Jahres gewählt. Wie genau das Sextett den Kegelparty-Fans einheizt, steht noch nicht fest – schließlich ist es seine Stärke, sich individuell aufs Publikum einzustellen. Das Repertoire ist jedenfalls riesig und reicht von Oldies bis aktuellen Charts, von Rock bis Pop-Schlager.

Was sie drauf haben, bewiesen die Musiker schon bei der Ski-WM in Garmisch Partenkirchen oder beim Sechs-Tage-Rennen in München. Bekannt ist die Band auch durch TV-Auftritte bei ZDF, RTL und Kabel Eins. Mit früheren Kegelparty-Stars war Supreme ebenfalls unterwegs, zum Beispiel als Begleitband von Anna-Maria Zimmermann oder als Support von Jürgen Drews, Mickie Krause und Peter Wackel. Auch am 25. November wird noch eine bekannte Kegelparty- Größe definitiv in Münster auftreten. Hier gilt es nur noch, letzte Details zu klären.

Nicht nur flotte Musik, kühle Drinks und vielleicht ein Flirt lassen Partystimmung aufkommen. Geplant ist zudem eine Activity Area, und hier spielt das Thema Kegeln auch wieder eine etwas größere Rolle. Wer nicht nur virtuell an der Wii-Station alle Neune abräumen möchte, kann zwischendurch auf einer Spaß-Kegelbahn die Kugeln rollen lassen.

Karten für die „Kegelparty 2.0“ sind im Vorverkauf für nur zwölf Euro erhältlich, unter anderem bei Ticket to Go, Tel.: 02 51 – 1 62 58 17, am MCC Halle Münsterland. Mit den Tickets ist die An- und Abreise zur Kegelparty besonders bequem und sicher, denn sie gelten im Bereich des Regionalverkehrs Münsterland als Fahrkarten für Bus und Bahn. Weitere Infos unter www.kegelparty-muenster.de und www.facebook.com/kegelpartymuenster.