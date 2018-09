„Party wie in alten Zeiten“ auf dem Moritzmarkt

Büren. Am Freitag, den 21.09.2018 eröffnet der Bürener Moritzmarkt zum ersten Mal unter dem neuen Namen seine Pforten. Eine „Party wie in alten Zeiten“ steht dabei auf dem Programm. Festwirt Tinte feiert sein 40-jähriges Firmenjubiläum und lädt die Festbesucher zu einer Zeit- reise in die D-Mark Ära ein.

„Eine Mark kostet ein Getränk und damit darf auch gerne bezahlt werden. Wer nicht mehr über diese legendäre Währung verfügt, kann den Preis natürlich auch gern in Euro bezah- len“ sagt Festwirt Tinte (Klaus Albracht).

Musikalisch begleitet wird der gesamte Abend von der Band „Törn On“. Sie sorgt mit einer großen Auswahl an Coversongs und einer beeindruckenden Liveshow für unvergessliche Stimmung auf dem Bürener Moritzmarkt. Ab 20.30 Uhr startet die Party im Moritzzelt in den Almeauen.