Parkfestival kann im Jahr 2020 nicht stattfinden

Bad Lippspringe . Das beliebte Parkfestival in Bad Lippspringe, das traditionell zu Pfingsten stattfindet, kann aufgrund der Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht durchgeführt werden. Es gibt aber auch eine gute Nachricht: Das attraktive Programm mit tollen Bands soll im Jahr 2021 nachgeholt werden.

Seit dem Jahr 2004 hat sich das Parkfestival im Arminiuspark zu einem Publikumsmagneten mit Besuchern aus nah und fern entwickelt. Im Jahr 2020 hätte die dreitägige Veranstaltung am Pfingstwochenende vom 30. Mai bis zum 1. Juni stattfinden sollen. In diesem Jahr muss das Parkfestival erstmals abgesagt werden. „Um die bereits gebuchten Bands in der aktuell schwierigen Lage zu unterstützen, haben wir allen Künstlern einen Vertrag für das Parkfestival im nächsten Jahr angeboten“, berichtet Bürgermeister Andreas Bee. In 2021 ist das Parkfestival vom 22. bis zum 24. Mai im Veranstaltungskalender der Stadt Bad Lippspringe geplant.