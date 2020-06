Parkausweis erleichtert Hausärzten den Hausbesuch

Stadt setzt Anregung einer Praxisgemeinschaft um.

Gütersloh. „Ärztin/Arzt im Dienst“: Einen Parkausweis, der sie als ebensolche ausweist, können ab sofort Hausärztinnen und Hausärzte bei der Stadt Gütersloh beantragen. Die Ausnahmegenehmigung berechtigt sie, bei Hausbesuchen und Notdiensteinsätzen ihr Auto für die Dauer des Patientenbesuchs zum Beispiel auf Bewohnerparkplätzen und im eingeschränkten Halteverbot abzustellen. Das erspart eine möglicherweise langwierige Parkplatzsuche. „Mit diesem sinnvollen Angebot haben wir eine Anregung aus der heimischen Ärzteschaft umgesetzt“, so Bürgermeister Henning Schulz.

Ideengeberinnen waren die beiden Allgemeinmedizinerinnen Susanne Lienke und Heike Freund. Im Durchschnitt drei Hausbesuche absolviert jede der beiden Hausärztinnen, die vor gut einem Jahr ihre Gemeinschaftspraxis an der Eickhoffstraße eröffnet haben, pro Woche. Damit ging bis jetzt häufig die zeitbindende Suche nach einem freien Parkplatz einher, ebenso wie mancherorts das Risiko, die maximal zulässige Parkdauer zu überschreiten, denn, so Heike Freund: „Wenn wir zum Beispiel Altenheime besuchen und dort mehrere Patienten versorgen, steht das Auto durchaus auch länger vor dem Haus, als es zulässig ist. Der Parkausweis ist daher für unsere Krankenbesuche eine große Erleichterung.“ Die Anregung an die Stadtverwaltung, einen Parkausweis für Ärzte im Dienst anzubieten – ähnlich wie es ihn für Pflegedienste oder Handwerker gibt –, gaben Freund und Lienke bei einer Veranstaltung, zu der Bürgermeister Henning Schulz und Jörg Möllenbrock, Arztlotse bei der Stadtverwaltung, die Gütersloher Hausärzteschaft eingeladen hatten. „Wir wollten in einem informellen Austausch erfahren, welche Anliegen Hausärztinnen und Hausärzte haben, wo eventuell der Schuh drückt und wo wir als Stadt etwas tun können“, so Möllenbrock, verantwortlich für das Programm „Vital.Lokal“, in dessen Fokus die Sicherung der medizinischen Versorgung in Gütersloh steht.

Der neue Parkausweis kostet 35 Euro im Jahr und muss nach Ablauf von 12 Monaten neu beantragt werden. Er berechtigt Hausärztinnen und Hausärzte mit Praxis in Gütersloh unter anderem zum Parken auf Anwohnerparkplätzen und im eingeschränkten Halteverbot sowie zum gebührenfreien Parken in Bereichen mit Parkscheinpflicht. Der Ausweis kann online über das Bürgerportal der Stadt Gütersloh beantragt werden.