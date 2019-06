Park voller Geheimnisse

Bad Oeynhausen. Ob romantisch-verspielt, wilde Blütenfülle oder streng geometrische Schönheit: Westfalens Gartenparadiese sind vielfältig, überraschend, inspirierend. Fast 100 grüne Oasen laden am „Tag der Gärten und Parks in Westfalen-Lippe“ am 8. und 9. Juni zur Entdeckungsreise ein. „Gartengeheimisse“ lautet das diesjährige Motto.

An beiden Tagen findet aus diesem Grund im Kurpark die Sonderführung „Geheimnisse des Kurparks“ statt. Jedem Garten sein Geheimnis. Die wechselvolle Geschichte der Kurparkanlage in Bad Oeynhausen bietet gleich mehrere davon. Das in achtzig Jahren entstandene Ensemble von Badehäusern und Gartenpartien steckt voller Überraschungen und Zeitgeschichte. Am Tag der offenen Gärten und Parks in Westfalen-Lippe führt Stadtführer Christian Barnbeck zu besonderen Bäumen, versteckten Orten und alten Brunnen in der Kuranlage. Er verrät spannende Details und Geschichten aus 170 Jahren Kurtradition im ehemals preußischen Heilbad, dem Pompeji von Westfalen. Die Führung „Geheimnisse des Kurparks“ findet am 8. und 9. Juni um 15:00 Uhr statt.

Treffpunkt ist jeweils das Haus des Gastes. Die Führungen sind kostenfrei. Der „Tag der Gärten und Parks in Westfalen-Lippe“ ist eine Initiative des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) und „Kultur in Westfalen“ von der LWL-Kulturabteilung, das vom NRW-Kulturministerium gefördert wird. Neben den vielen Privatgärten gibt es in Westfalen-Lippe über 300 kulturell herausragende Gärten und Parks, die ganzjährig für Besucher geöffnet sind. Gartenkultur ist ein wesentlicher Teil der Identität der Region. Die Website www.gaerten-in-westfalen.de bietet daher zu fast 110 ausgewählten Gärten und Parks ganzjährig umfassende Informationen. Zusätzlich präsentieren sich seit 2012 am „Tag der Gärten und Parks in Westfalen-Lippe“ zahlreiche Privatgärten und öffentliche Gärten und Parks