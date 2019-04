Panorama Design für maximale Transparenz

Schüco erhält drei iF Design Awards 2019

Bielefeld. Filigrane Ansichten und integrierte Funktionalität garantieren hochwertige Designqualität. Das überzeugte die 67-köpfige, unabhängige, internationale Expertenjury und zeichnete gleich drei Schüco Produkte mit dem iF Design Award 2019 aus: Die Schüco Schiebesystemplattform ASE 60/80 TipTronic, das Schiebesystem Schüco ASE 67 PD sowie das Fenstersystem Schüco AWS 75 PD.SI. Schüco Schiebesysteme ASE 60/80 TipTronic und Schüco ASE 67 PD

Die Schiebesystem-Plattform Schüco ASE (Aluminium Sliding Element) in der Bautiefe 60 und 80 mit dem TipTronic Beschlag setzt neue Standards für mechatronische Schiebesysteme. Großformatige Flügelelemente bis zu 3,5 x 3,2 Meter und 3,2 x 3,5 Meter in Kombination mit schmalen Profilansichten ermöglichen maximale Transparenz in puristischem Design.

Das komplett geprüfte System bestehend aus Antrieb, verdecktliegendem Beschlag und Profilsystem eröffnet eine Vielzahl an Öffnungs- und Komfortoptionen für unterschiedliche Anforderungen an Ästhetik und Design. Das Schüco Schiebesystem ASE 67 im Panorama Design bietet die Möglichkeit, den Blendrahmen in die Wände des Gebäudes zu integrieren – für einen maximalen Ausblick. Zudem sorgt eine bodengleiche Schwelle für zusätzlichen Komfort. Flügelgrößen lassen sich bis zu 3,2 x 3 Meter und einem Gewicht bis 400 kg realisieren. Fenstersystem Schüco AWS 75 PD.SI Das Aluminium Fenstersystem Schüco AWS 75 PD.SI (Bautiefe 75, Panorama Design, Super Insulated) zeichnet sich durch großformatige Fensterflügel und filigrane Profilansichten für einen maximalen Lichteinfall aus.

Mit einer Flügelinnenansicht von 45 mm können Flügelhöhen bis zu 2,5 m erreicht werden. Akzente in puncto Design setzen eine flächenbündige Rahmenkonstruktion mit innerer umlaufender Schattenfuge sowie ein rosettenloser Griff. Das Panorama Design Fenstersystem lässt sich als Lochfenster, Fensterband und Einsatzelement in Schüco Pfosten-Riegel-Fassaden integrieren.

Weitere Informationen zu den Produkten unter

www.schueco.de/schiebesysteme

www.schueco.de/aws-75-pd-si