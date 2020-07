PaderDetektive lösen Rätsel das erste Mal digital

Paderborn. Gemeinsam einen Krimi erleben, ein Abenteuer mitten in der Stadt erfahren und Detektiv spielen: All das bietet seit acht Jahren das Programm „PaderDetektive“ unter der Leitung von Lisa Grosche für Kinder an, ein Projekt anlässlich des Landesprogrammes „Kulturrucksack“. Aufgrund der Corona-Pandemie musste das Detektiv-Projekt aber in der Teilnehmerzahl eingeschränkt werden. Ab Dienstag, 21. Juli, wird es den Kindern aber nun möglich sein, den Krimi digital zu erleben und zwar mithilfe der Kultour-Caching App.

Die App ermöglicht einen kostenlosen Zugriff auf über 70 Formate, die in Corona Zeiten mit Künstlern und Kreativen der Stadt Paderborn entstanden sind. Von der Paderborner Innenstadt bis nach Schloss Neuhaus wurden über 70 Plaketten verteilt, die man finden oder über eine Kartenfunktion in der App direkt ansteuern kann. Die verfügbaren Kultour-Caches sind Audio-, Video-, Text-, Bild- oder Augmented Reality-Formate.

Und über eben diese App können die kleinen Detektive ein spannendes Abenteuer in und um Paderborn lösen und erfahren. Dadurch, dass das Programm digital abläuft, wird es nun allen Kindern ermöglicht, an dem Krimi teilzunehmen und auf Rätseljagd zu gehen. Die Voraussetzung dafür ist der Zugang zu einem Smartphone, auf welchem die Kultour-Caching App installiert ist. „Derzeit gibt es immer noch kleine Schönheitsfehler bei der Nutzung der App, aber daran wird mit Hochdruck gearbeitet“, so Anne Bittner aus dem Kulturamtsteam, welches sich die App ausgedacht hat.

Alle weiteren zusätzlichen Materialien, um das Rätsel lösen zu können, bekommen die kleinen Detektive in der Kinderbibliothek in der Rathauspassage. Dazu gehören ein kleines Handbuch, ein Detektivausweis, ein Kopfhörer, ein Stift sowie eine kleine Einweisung durch die Mitarbeiter der Kinderbibliothek. Alle Kinder, die lesen können, können sich dann im Stadtgebiet von Paderborn auf die Suche nach kleinen Bildern (Triggern) machen, die sie scannen können und bei denen sie kleine Filmchen, Rätsel, etc. abrufen können. Schauspieler der Filmchen sind schon immer: Erwin und Heiko Grosche, Eva Grosche und Christina Seck, Noemi Novak und Aisha-Lu Grosche. Auch Bürgermeister Michael Dreier übernimmt einen kleinen Part in der Geschichte. Die Krimitour dauert circa zweieinhalb Stunden.

Am heutigen Samstag, 18. Juli, fand ein erfolgreicher Testlauf des digitalen Rätselratens statt. Einige Kinder starteten gemeinsam mit Susanne Kirchner, Koordinatorin des Programms „Kulturrucksack“, und Kinderbibliotheksleitung Erika Berners-Kaffenberger in die spannende Tour durch Paderborn. Einen großen Dank richtet Susanne Kirchner an den Sponsoringpartner die Stadtwerke. „Schön, dass wir mit den Stadtwerken einen Partner gefunden haben, dem die Paderborner Kultur wirklich am Herzen liegt“, so Kirchner.

Ab Dienstag können dann alle Kinder zu den Öffnungszeiten der Kinderbibliothek zu kleinen „PaderDetektiven“ werden und digital das spannende Rätsel lösen. Weitere Informationen und ein Link zur App stehen unter www.kultour-caching.de bereit.