Paderborns berühmte Frauen

Paderborn. Paderborner Stadtgeschichte aus einer nicht alltäglichen Perspektive erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Stadtführung „Lebenswege herausragender Frauen“ am Samstag, 15. August. Im Mittelpunkt stehen die weiblichen Persönlichkeiten Paderborns, die Großes geleistet haben.

Stellvertretend für viele andere werden die Lebensgeschichten von zehn Frauenpersönlichkeiten aus zehn verschiedenen Jahrhunderten erzählt und darüber hinaus die gesellschaftliche Situation der jeweiligen Zeit verdeutlicht, in der sie lebten und wirkten.

Der gut 90-minütige Rundgang, bei dem selbstverständlich auch Männer willkommen sind, beginnt um 14 Uhr vor der Tourist Information am Marienplatz und kostet fünf Euro pro Person.

Aufgrund der Corona-Schutzverordnung ist die Teilnehmerzahl auf 15 Personen begrenzt. Daher wird ein Ticketerwerb im Voraus in der Tourist Information am Marienplatz oder im Internet unter www.paderborn.de/fuehrungen dringend empfohlen. Unter dieser Internetadresse kann auch das Hygienekonzept der Tourist Information eingesehen werden, das bei den Stadtführungen zur Anwendung kommt.