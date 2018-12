Paderborner Wissenschaftler bei „Clarivate“ unter weltweit meistzitierten Forschern

Paderborn. Clarivate Analytics, verantwortlich für die in Wissenschaftskreisen bekannte Internetplattform „Web-of-Science“, veröffentlicht jedes Jahr eine Liste der weltweit meistzitierten Forscher. Dabei wird nur aufgeführt, wer in einem bestimmten Forschungsfeld zu dem einen Prozent der am häufigsten Zitierten gehört. Seit 2018 gibt es eine neue Kategorie, mit der Forscher identifiziert werden können, die in den vergangenen zehn Jahren in verschiedenen Disziplinen – also fachübergreifend – erheblichen Einfluss ausgeübt haben. In diese Kategorie wurde Prof. Dr. Thomas Zentgraf vom Department Physik der Universität Paderborn aufgenommen. Zentgrafs Arbeitsgruppe forscht auf dem Gebiet der Nanophotonik. Mit einem Fokus auf neuen Konzepten für optische Geräte und Materialien bildet sie einen wichtigen Schnittpunkt zwischen angewandter Optik und Materialwissenschaften.

Gleich zum wiederholten Mal dabei ist Prof. Dr. Michael Winkler, ebenfalls Universität Paderborn, der in der Kategorie „Mathematik“ zu den Meistzitierten gehört. Winkler leitet die Arbeitsgruppe „Partielle Differentialgleichungen“, die u. a. im Bereich der mathematischen Biologie angewendet werden und bei der Modellierung von Tumorwachstumsprozessen zum Einsatz kommen.

Die Forschungsarbeiten der beiden Wissenschaftler der Jahre 2008 bis 2018 gehören damit auch zur Spitze der internationalen Wissenschaft. Die Qualität von wissenschaftlichen Arbeiten wird in Fachkreisen anhand der sogenannten Zitationshäufigkeit gemessen. Je häufiger ein Autor zitiert wird, desto einflussreicher seine Forschung. Insgesamt enthält die Liste etwa 4.000 häufig zitierte Forscher aus 21 Bereichen der Wissenschaft. Zum Vergleich: Laut Statistischem Bundesamt gab es allein in Deutschland im vergangenen Jahr 47.568 Professoren.

Die Liste ist im Internet aufrufbar unter: https://hcr.clarivate.com/