Paderborner Tafel bittet um Päckchen für Bedürftige

Kreis Paderborn. Weihnachten in Würde für alle, ein Stück Glück im Alltag schenken: All das möchte die Paderborner Tafel mit ihrer jährlichen Weihnachtspäckchenaktion auch in diesem Jahr ermöglichen. Landrat Manfred Müller als Schirmherr der Paderborner Tafel und ihr Vorsitzender Uwe Hoffmann bitten auch in diesem Jahr die Bürgerinnen und Bürger, möglichst viele festlich dekorierte Päckchen für bedürftige Menschen zu spenden. „Fröhliche Weihnachten für alle!“ lautet das Motto der Aktion, die in diesem Jahr zum 11. Mal „eine Brücke bilden möchte zwischen Armut und Wohlstand“, erläutert Landrat Manfred Müller. Gerade in der Weihnachtszeit mit ihren Lichtern, Düften und einladenden Schaufenstern werde die eigene Not als besonders schlimm empfunden. Irgendwann fehlen auch die Worte. Wie soll man gerade Kindern erklären, dass all die schönen Dinge, die zum Greifen nahe scheinen, unerreichbar sind? „Die Tafel will alle Kinderaugen zum Leuchten bringen“, sagt Hoffmann.

Die Idee dahinter: Jene, die es sich leisten können, packen ein Weihnachtspäckchen für ihre Mitmenschen, die es nicht so gut getroffen haben. Alle gespendeten Päckchen werden von Ehrenamtlichen an Bedürftige ausgegeben. „Hier kommt wirklich jeder Cent an“, betont Hoffmann. Seine größte Sorge ist es auch in diesem Jahr, dass die Päckchen nicht reichen könnten. „So etwa 750 brauchen wir. Dann müssen wir niemanden mit leeren Händen nach Hause schicken“.

In die Lebensmittelpäckchen gehört alles, was schmeckt, haltbar ist und zu Weihnachten Freude macht: Einfach beim nächsten Einkauf zum Beispiel eine Tafel Schokolade, ein Pfund Kaffee, ein Päckchen Reis oder Nudeln mehr einkaufen. Vor allem Kaffee ist immer knapp. Weihnachtsgebäck, Schokolade, Obstsäfte, Konserven oder eingeschweißte Fleischprodukte passen gut hinein. Hygieneartikel, das ein oder andere kleine Spielzeug, Kinokarten oder auch Weihnachtsdekoration wie Kerzen und Servietten sind ebenfalls genau richtig. Nur Lebensmittel, die gekühlt werden müssen, dürfen nicht hinein. Damit es auch nach Bescherung aussieht, sollten die Päckchen zudem weihnachtlich dekoriert, aber offen gelassen werden.

Die Weihnachtspäckchen können am Mittwoch, 20. Dezember, von 10 bis 19 Uhr im Gymnasium St. Michael (Michaelstr. 17) in Paderborn abgegeben werden. Einen Tag später und damit drei Tage vor dem Fest werden sie von den Ehrenamtlichen der Paderborner Tafel verteilt

Hintergrund: Die Tafeln in Deutschland sammeln überschüssige Lebensmittel im Handel und bei Herstellern ein und verteilen sie an sozial und wirtschaftlich benachteiligte Menschen. Bedürftige erhalten auf diese Weise für wenig Geld qualitativ hochwertige Nahrungsmittel und damit ein Stück Lebensqualität. Verteilt werden bei den Tafeln ausschließlich gespendete Lebensmittel. Zugekauft wird nichts. Miete, Transport- und Verwaltungskosten der Tafeln werden über private und privatwirtschaftliche Spender und Sponsoren gedeckt. So schaffen die Tafeln eine Brücke zwischen Überfluss und Mangel.

Im Kreis Paderborn sorgen Uwe Hoffmann und über 120 ehrenamtliche Helfer dafür, dass rund 3.000 Bedürftige Lebensmittel zu einem symbolischen Betrag von 2,00 Euro einkaufen können. Ihre Zahl steigt. Die Tafel kann deshalb bis Ende Januar 2018 keine neuen Kunden mehr aufnehmen.

Landrat Manfred Müller ist seit Sommer 2009 Schirmherr der Paderborner Tafel. Die Weihnachtspäckchen-Aktion dient jedes Jahr dazu, auch jenen ein Weihnachten mit Festessen und Geschenken zu ermöglichen, die es sich schlicht nicht leisten können.

Weitere Infos unter www.paderborner-tafel.de.