Paderborn. Die Krise als Möglichmacher: Vom Sommer 2020 werden in und aus Paderborn nicht nur Erinnerungen an Vermisstes, Ausgefallenes und Verzicht bleiben, sondern auch an in dieser Krise besonders wichtige ganz neue Kulturerlebnisse, Entschlossenheit und Solidarität. Gemeinsam mit der Stadt haben Paderborner Kulturschaffende den Paderborner Kultursommer 2020 in kürzester Zeit entwickelt und umgesetzt. Von Mitte Juli bis Ende August 2020 stehen schon jetzt zahlreiche einzigartige Veranstaltungen auf dem Programm, die Corona vom Verhinderer zum Möglichmacher wandeln. Denn der Paderborner Kultursommer präsentiert nicht einfach Bekanntes in abgespeckter Form. Vielmehr wird Neues erfahrbar gemacht, das es ohne Corona vermutlich nie gegeben hätte. Neue Formate, neue Spielorte, neue Erlebnisformen – das alles ist der Paderborner Kultursommer 2020.

„Paderborn braucht Kultur, auch in dieser ganz besonderen Zeit. Deswegen haben wir alles daran gesetzt, dass sie trotz Corona stattfinden kann“, betonte Bürgermeister Michael Dreier am Donnerstag bei der Vorstellung des Veranstaltungsprogramms. Mit dem Kultursommer sende Paderborn ein deutliches Signal an Künstler, Kulturschaffende und die Akteure der Veranstaltungsbranche, die von der Coronakrise besonders betroffen seien, so Dreier.

Die Corona-Krise hat das gesamte öffentliche Leben verändert, für die Kultur bedeutete sie in weiten Teilen zunächst kompletten Stillstand. Spätestens die Absage des weltlichen Paderborner Libori-Festes machte deutlich, dass der Wegfall von Engagements und Auftrittsmöglichkeiten für Künstler/innen und das daraus resultierende Vakuum an Unterhaltung und Bildung durch Kultur ungekannte Ausmaße annehmen würde. Streaming und Spontanauftritte können weder die finanzielle Situation der Kulturschaffenden entschärfen, noch das essentielle Bedürfnis des gemeinsamen Erlebens (gerade in der Krise) für das Publikum dauerhaft befriedigen. Der Kultursommer macht vom 17. Juli bis zum 31. August 2020 beides wieder möglich: Den Kulturgenuss als unmittelbares Erlebnis, in dem man sich austauschen und finden kann, aber auch die Aufrechterhaltung und Formulierung einer Perspektive für alle Kulturschaffenden.

„Der Kultursommer ist ein Geschenk sowohl für die Kulturschaffenden als auch für alle, die die Kultur in Paderborn schmerzlich vermisst haben“, so Dr. Heike Haase vom KulturBüro-OWL, die sich für die herausragende Zusammenarbeit zwischen der Stadt Paderborn, den Künstlern und den Initiatoren des Kultursommers bedankte. „Was hier in so kurzer Zeit passiert ist, zeigt, dass der Wert von Kultur in den Köpfen der Menschen immens gestiegen ist“, zeigte sich auch Mitinitiator Ulrich Lettermann begeistert von dem Programm, das in den letzten Wochen auf die Beine gestellt wurde. „Mit dem Kultursommer senden wir ein starkes Signal nach innen und außen. Wir haben das Beste aus dem Möglichen gemacht“, so Jens Reinhardt, Leiter des Paderborner Stadtmarketings.

Kulturgarten am Schloss, Schloß Neuhaus

Den Auftakt nimmt der Kultursommer ab dem 17. Juli 2020 in Schloss Neuhaus, wo die Schloss- und Lippeseegesellschaft gemeinsam mit der Paderborner Agentur Lautstrom Teile des Barockgartens zum Kulturgarten am Schloss wandelt. Dort werden Sitz- und Liegemöglichkeiten auf dem Rasen im Schatten der großen Linden geschaffen, den Picknickkorb stellt man gleich daneben. Bei Regen werden große Schirme aufgespannt. Zum Start des Kultursommers Mitte Juli reisen Top-Acts wie die Monsters of Liedermaching, Kapelle Petra oder Wolf Maahn an, die eigentlich auf Festival-Tour wären. Knapp vier Wochen später folgen Jazz, Musik-Comedy, eine Session der Paderborner Musikszene und Programm für die ganze Familie. Bei „Jules bunter Bühne“ zeigen heimische Künstler ihr neues Material aus der Corona-Zeit.

Kultursommerkonzerte im Dom

Die Paderborner Dommusik leidet wie beinahe alle großen Chorinstitutionen sehr unter den Folgen der Corona-Pandemie. Singen in großen Besetzungen ist derzeit nicht möglich, und so warten die über 350 Sängerinnen und Sänger von Domchor, Mädchenkantorei und Domkantorei darauf, wieder zusammen proben und auftreten zu dürfen. In kleinen Besetzungen gestalten Mitglieder der Chöre mittlerweile wieder regelmäßig die Gottesdienste im Dom, und zusammen hat man sich als „virtueller Chor“ zu Aufnahmen „eingefunden“, die auf YouTube Beachtung finden. Um auch das Konzerterlebnis des klingenden Doms weiterhin zu ermöglichen, haben die Dommusiker um Domkapellmeister Thomas Berning für das 2. Halbjahr 2020 den Konzertkalender umgestellt und um einige spannende kleinformatige Veranstaltungen bereichert. Einige davon finden im Rahmen des Paderborner Kultursommer 2020 statt.

Kleine Bühne im Deelenhaus

Für die Kleine Bühne im Deelenhaus wurden ganz spezielle Formate erdacht. Bei den „Libori-Liebes-Geschichten und Liebesliedern“ klingen die Abende der eigentlichen Libori-Woche vom Donnerstag bis Sonntag mit einem Nachtprogramm aus. Julia Ures spricht mit höchst unterschiedlichen Gesprächspartner*innen über Liebesgeschichten aus Paderborns fünfter Jahreszeit. Angenehme Live-Musik von Ulrike Wahren und Peter Stolle rundet den Libori-Talk ab. Vom 19. bis zum 23. August steht die Bühne im Deelenhaus offen auch für nebenberufliche und ehrenamtliche Kulturschaffende. Jeden Abend werden zwei Shows gezeigt. Ein*e hauptberufliche*r Künstler*in wird als Pate/Patin mit im Programm sein. Bewerbungen für diese Auftrittsmöglichkeit, über die dann kurzfristig eine Jury und ggf. auch das Losglück entscheiden, sind möglich. Details dazu finden sich auf der Homepage zum Kultursommer.

Kultursommerbühne am Dom und Finale in der PaderHalle

Zusammen mit dem Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing und unterstützt vom Metropolitankapitel richtet das KulturBüro-OWL am zweiten Wochenende der Libori-Woche erstmals die Kultursommerbühne am Dom im wunderschönen Garten vorm Haus der Dommusik am kleinen Domplatz ein. Dort erlebt man mit Erwin Grosche seine stationäre Stadtführung; Künstler und Künstlerinnen wie Götz Alsmann, Royal Squeeze Box, Matthias Lüke und die Zucchini Sistaz spielen besondere Kultursommer-Auftritte. Zudem wird die Kultursommerbühne am Dom zum Schauplatz für Weltklasse-Varieté mit Stars des GOP, präsentiert von Matthias Brodowy. Ein bisschen Libori-Kultur darf und muss ja doch sein…

Am letzten Augustwochenende dann setzt der Paderborner Kultursommer 2020 zum großen Finale in der PaderHalle Paderborn an. Auch der Saal dort zeigt sich in ungewohnter Form, denn zu den vier Shows dort vom 27. bis zum 30. August 2020 (jeweils 20 Uhr) nimmt das Publikum nicht in Reihen, sondern an Tischen Platz. Hier kann man noch einmal das Kultursommer-Varieté erleben oder die sensationelle Band Wildes Holz entdecken, die Blockflöten alles bis hin zu Heavy Metal entlockt. Ingo Börchers vermittelt ebenso fundiert wie humorvoll Wissen im Halbschlaf. Zu seiner Kabarett-Wissens-Show lädt er den Paderborner Extremschwimmer André Wiersig und das Acoustic Groove Duo ein. Am Sonntag dann zeichnet WDR5 eine Sonderausgabe des WDR5-Kabarettfestes in der PaderHalle auf. Darin kommt der große Hanns Dieter Hüsch zu Wort, für den 2020 ein Jubiläumsjahr gewesen wäre. Seinen Texten und Liedern bereiten Wilfried Schmickler, Pigor/Eichhorn, Erwin Grosche, die Zucchini Sistaz, Ingo Börchers und Matthias Brodowy an diesem Abend die Bühne.

Face-to-Face-Concerts und Kulturlieferdienst

Das Kulturamt der Stadt Paderborn kümmert sich auch um ganz persönliche Kulturerlebnisse in diesem Sommer. Bei den Face-to-Face-Concerts spielen Musiker*innen der Nordwestdeutschen Philharmonie und des Symphonischen Orchesters des Landestheaters Detmold in Paderborn speziell für nur eine Person, maximal eine Familie, einen Haushalt. Die Karten für dieses ausgesprochen individuelle Kulturerlebnis müssen über das Ticketsystem gebucht werden. Der Eintritt ist frei, es wird aber um Spenden zugunsten des Nothilfefonds der Deutschen Orchesterstiftung gebeten. Stattfinden wird das in besonders schönen Räumen, zum Beispiel in den Städtischen Museen, und zwar ab Mitte August. Außerdem nimmt der Kulturlieferdienst des Paderborner Kultursommers seinen Betrieb auf. Es gibt so viele, denen ein kleiner Kultur-Gruß gut tun würde und die ihn verdient hätten: Ihnen allen kann man ein Mini-Konzert, eine kurze Lesung oder einen anderen Kultur-Gruß schicken. Das Angebot ist kostenlos, allerdings ist das Kontingent begrenzt. Über die Bewerbungen für eine Kultur-Lieferung wird von einer Jury entschieden. Weitere Details dazu sind auf der Homepage des Kultursommers Paderborn 2020 nachzulesen.

Mehr Informationen, auch zum Vorverkauf, gibt es unter www.paderborn.de/kultursommer. Dort findet sich auch einen ständig aktualisierter ausführlicher Veranstaltungskalender.