Paderborner Kultursommer 2020 – Von Angesicht zu Angesicht

Paderborn. Bei den Face-to-Face-Konzerten bittet der Paderborner Kultursommer 2020 zur Audienz: Exzellente Musiker und Musikerinnen der Nordwestdeutschen Philharmonie und des Symphonischen Orchesters des Landestheaters Detmold spielen 10-Minuten-Konzerte exklusiv für jeweils nur eine Person, eine Familie oder einen Haushalt (max. vier Personen). Den schönstmöglichen Rahmen für diese sehr persönliche Begegnung bietet der Audienzsaal im Schloß Neuhaus.

Welches Instrument wann gespielt wird, wird zuvor nicht verraten. „Fragen Sie nicht nach Stücken, sondern lassen Sie sich ganz auf den Klang des Instruments und auf die Musikerin oder den Musiker ein, die Sie ,erwischen‘ “, rät Kulturamtsleiter Christoph Gockel-Böhner den Gästen.

Die Karten für dieses erlesene Kulturerlebnis müssen über das Ticketsystem gebucht werden. Dort ist jeweils eben nur eine einzige, gleichsam goldene Eintrittskarte für jeden der Konzerttermine hinterlegt, die man dann aber auch als Paar oder Familie oder als zusammen lebender Haushalt bis zu vier Personen nutzen darf. Der Eintritt ist frei, es wird aber um Spenden zugunsten des Nothilfefonds der Deutsches Orchesterstiftung gebeten. Der Vorverkauf ist unter www.kultursommer.ticket.io gestartet.

Die Termine sind am Sonntag, 23. August, Samstag, 29. August, Sonntag, 30. August und

Sonntag, 6. September, jeweils 14-18 Uhr.

Wer sich das noch nicht so recht vorstellen kann, sollte im Internet suchen. Es gibt viele Beiträge, etwa über „1:1-Konzerte“. Wir empfehlen dieses von der Semperoper aus Dresden: https://www.facebook.com/semperoper/videos/597294107854254/

Bei den Face-to-Face-Konzerten wird Corona vom Verhinderer zum Möglichmacher. Dieses Format wäre in „normalen“ Zeiten vermutlich daran gescheitert, dass es nur so begrenzt zugänglich sein kann. Nun aber kann der Kultursommer Paderborn 2020 dieses außergewöhnliche Konzerterlebnis ermöglichen. Der weitere Möglichmacher ist der Umstand, dass die Stadt Paderborn an den beiden regional getragenen Orchestern in OWL beteiligt ist.

Es spielen für Sie ganz allein:

Von der Nordwestdeutschen Philharmonie:

Oleg Moznaim, Kontrabass

Johannes Heckmair, Flöte

Yuka Kamo, Fagott

Felix Hirn, Trompete

Nawomi Yoshida, Posaune

Vom Symphonischen Orchester des Landestheaters Detmold:

Wojciech Wieczorek, Violine

Jörg Haastert, Violoncello

Eckart Adorf, Oboe

Michael Mayr, Klarinette

Matthias Weiß, Posaune

Gerdie Broeksma, Harfe

Maria Theresa Freibott, Harfe

Weitere Informationen unter www.paderborn.de/kultursommer.