Paderborner Kultursommer 2020: Libori-Liebesgeschichten

Paderborn. Viele Paderborner, Paderbornerinnen und noch einige mehr wird in der kommenden Woche eine Art Liebeskummer überkommen, denn wie gewohnt kann Libori in diesem besonderen Sommer nicht gefeiert werden. Aber reden hilft ja, und zuhören bestimmt auch. Deshalb ruft der Paderborner Kultursommer 2020 das Format der Libori-Liebes-Geschichten auf die Kleine Bühne im Deelenhaus.

Vom 30. Juli bis zum 1. August 2020 (jeweils um 22 Uhr) spricht Julia Ures im Libori-Talk mit höchst unterschiedlichen Gesprächspartner*innen über Liebesgeschichten aus Paderborns fünfter Jahreszeit. Das kann die Liebe zu Libori sein, die Liebe, die man dort irgendwo zwischen KoMa-Garten, Riesenrad und Pottmarkt gefunden hat, die Liebe, die auf Libori besiegelt oder auch beendet wurde. Tickets für diesen Late-Night-Talk sind für je 5 Euro bereits im Vorverkauf in den bekannten Vorverkaufsstellen und online unter www.kultursommer.ticket.io erhältlich.

Aber auch auf der Bühne ist noch Platz für Geschichten. Hat die Fliehkraft im Musikexpress euch zusammengebracht? Wurde aus dem Zusammenstoß im Autoscooter die berühmte Liebe auf den ersten Blick? Legt ihr jedes Jahr wieder bei Herrmanns Kusshaltestelle einen Stopp ein? War Libori die Krönung eurer Hochzeitsfeier oder eher ein Tiefpunkt der Romantik? Hat euer Liebster oder eure Liebste euch ganz klassisch eine Rose geschossen oder sich an der Losbude verschuldet, nur um euch das größte Bärchen in den Arm drücken zu können? Liebt ihr es kulinarisch zwischen Schmalzschnittchen, Waffeln und Lebkuchenherzchen oder die Konzerte und Party in der ganzen Stadt? All das möchten wir hören und gemeinsam in den schönsten Geschichten schwelgen, die Libori schrieb. Meldet euch gerne unter: moderationjuliauresde.

Angenehme Live-Musik von Ulrike Wahren und Peter Stolle rundet den Libori-Talk ab.

Weitere Infos zum Paderborner Kultursommer 2020 unter www.paderborn.de/kultursommer