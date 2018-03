Paderborner Gewerkschaftsbund ruft zu Betriebsratswahlen auf

Betriebsräten kommt große Bedeutung bei der Digitalisierung zu

Paderborn. Ob Arbeitsschutz, Arbeitszeiten, Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen: Als demokratisch gewählte Interessenvertretung im Betrieb achten Betriebsräte darauf, dass sie umgesetzt und eingehalten werden. Bis zum 31. Mai finden im gesamten Bundesgebiet die Betriebsratswahlen statt, auch im Kreis Paderborn sind die Beschäftigten aufgerufen, ihre Interessenvertretung für die nächsten vier Jahre zu wählen.

Den Betriebsräten kommt aus Sicht des DGB eine immer größere Bedeutung zu, wenn es darum geht, die Digitalisierung in den Betrieben mitzugestalten. Die Digitalisierung ist nicht nur in Großbetrieben längst Realität, auch in kleinen und mittelständischen Betrieben im Kreis Paderborn werden Produktion und Vertrieb digitalisiert, Arbeitsprozesse zergliedert und Aufträge über Plattformen ausgeschrieben.

„Beschäftigung sichern, Weiterbildung fördern, eine Zunahme der Arbeitsbelastung verhindern, Datenschutz gewährleisten und ergonomische Softwarelösungen erarbeiten – diese vielfältigen Aufgaben übernehmen Betriebsräte, indem sie die Digitalisierung in ihren Betrieben mitgestalten. Die betriebliche Mitbestimmung ist für uns ein zentraler Baustein für eine moderne Arbeitsgesellschaft.“, erklärt Gewerkschaftssekretär Martin Menacher.

Hintergrund: Betriebsräte können in Betrieben mit mindestens fünf wahlberechtigten Arbeitnehmern gegründet werden. Wahlberechtigt sind nicht nur die Vollzeitbeschäftigten, sondern auch volljährige Auszubildende, Praktikanten sowie befristet oder teilzeitig Beschäftigte und Aushilfen. Der Arbeitgeber darf die Wahl nicht behindern, bei Problemen hilft die zuständige Gewerkschaft. Weitere Informationen gibt es unter: www.dgb.de/betriebsrat.