Paderborner Bildungssoziologin zur neuen wissenschaftlichen Direktorin berufen

Paderborner Bildungssoziologin zur neuen wissenschaftlichen Direktorin des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts berufen

Paderborn. Prof. Dr. Bettina Kohlrausch wird ab dem 1. Mai neue wissenschaftliche Direktorin des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung. Die Universität Paderborn ist mit dieser gemeinsamen Berufung von Kohlrausch auf die Professur „Gesellschaftliche Transformation und Digitalisierung“ eine enge Kooperation mit dem WSI eingegangen. Über die Berufung sichern sich beide Seiten Zugang zu den jeweiligen Forschungs- und Handlungsfeldern, internationalen und nationalen Kooperationen und der Akquise von Forschungsprojekten.

Das WSI engagiert sich seit seiner Gründung 1946 mit Forschung und Beratung für eine faire und menschliche Arbeits- und Lebenswelt. Am Institut arbeiten Wissenschaftler aus den Bereichen Ökonomie, Politik- und Sozialwissenschaften und Recht gemeinsam an wirtschafts- und sozialpolitischen Fragestellungen, die für Arbeitnehmer und Gewerkschaften relevant sind. Mit ihren Antworten wollen sie Lösungen für Arbeitsmarktprobleme anregen und dazu beitragen, Lebenschancen gerechter zu gestalten und die soziale Sicherung zu verbessern. Thematische Schwerpunkte sind unter anderem die Entwicklung von Löhnen und dem Tarifsystem, der Arbeitsmarkt, gesellschaftliche Ungleichheit, soziale Sicherung und Genderforschung.

Prof. Dr. Kohlrausch ist eine national und international renommierte Expertin für Bildungs- und Arbeitsmarktforschung und verfügt über viel Erfahrung in der wissenschaftlichen Politikberatung. An der Universität Paderborn lehrte sie als Professorin für Bildungsforschung an der Fakultät für Kulturwissenschaften. Zuvor war sie als Gastprofessorin am Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung tätig. Kohlrausch promovierte an der International Graduate School in Bremen (BiGSSS) und absolvierte Auslandsaufenthalte an der London School of Economics und am Europäischen Hochschulinstitut Florenz. Ihre Forschungs- und Publikationsschwerpunkte liegen in der (Berufs)bildungsforschung, der Analyse der Folgen von Digitalisierung für soziale Ungleichheit und soziale Integration sowie der Erforschung von Ursachen für rechtspopulistische Einstellungsmuster.