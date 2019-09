Paderborn und seine Partnerstädte

Paderborn. Im Zusammenhang mit der Überführung der Reliquien des heiligen Liborius von Le Mans nach Paderborn im Jahr 836 schlossen die beiden Bistümer einen „Liebesbund ewiger Freundschaft“, aus dem 1967 durch offiziellen Vertrag die vielleicht älteste Stadtpartnerschaft der Welt wurde.

Doch auch durch weitere Städtefreundschaften ist Paderborn vernetzt, beispielsweise seit genau 25 Jahren mit dem ungarischen Debrecen. Beim neuen Stadtführungsangebot „Blind Date“ der Tourist Information lernen die Teilnehmer die Partnerstädte Paderborns an geeigneten Orten in der Innenstadt kennen und nehmen so Anteil an den internationalen Beziehungen der Stadt.

Die rund 90-minütige Führung beginnt um 14 Uhr vor der Tourist Information am Marienplatz und kostet fünf Euro pro Person. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Tickets können deshalb im Voraus in unserer Tourist Information am Marienplatz oder online unter www.paderborn.de/fuehrungen erworben werden. Sofern es noch freie Plätze gibt, ist der Ticketkauf auch unmittelbar vor dem Rundgang möglich.