Paderborn: Übernachtungszahlen 2019 auf Spitzenniveau

Paderborn. Der positive Trend bei den Übernachtungszahlen in Paderborn ist ungebrochen und erlebte im vergangenen Jahr nochmals einen erfreulichen Schub: Mit einem Plus von 3,4 Prozent bei den Gästeankünften und 4,6 Prozent bei den Übernachtungen im Zeitraum Januar bis Dezember 2019 weist die gerade veröffentlichte amtliche Statistik einen moderaten Zuwachs im Vergleich zum Vorjahreszeitraum aus. Insgesamt konnten die statistisch erfassten Beherbergungsbetriebe der Stadt, das sind 30 Hotels und Pensionen mit mindestens zehn Betten, die Jugendherberge und zwei Campingplätze, von Januar bis Dezember 2019 fast 195.000 Gäste begrüßen – ein neuer Allzeitrekord für Paderborn. Die Zahl der Übernachtungen verfehlte mit knapp 340.000 nur knapp die Höchstmarke aus dem Jahr 2017, als rund 341.500 Nächte gezählt wurden.

„Wir sind mit dem 2019-er Ergebnis überaus zufrieden, denn anders als in 2017 hatten wir keine außergewöhnlichen größeren Veranstaltungen in Paderborn. Allerdings fanden einige größere Tagungen in Paderborn statt, für die wir die Zimmer vermittelt haben“, erklärt Ulrich Zacharias, der für Hotellerie zuständige Mitarbeiter des Verkehrsvereins Paderborn. Besonders deutlich wird laut Zacharias die positive touristische Entwicklung Paderborns bei einem Blick auf den 10-Jahres-Trend. Von 2009 bis 2019 verzeichnete die Stadt Paderborn einen Anstieg von knapp 60 Prozent bei den Gästeankünften sowie von 55 Prozent bei den Übernachtungen.

Auf jeden Fall blicken Paderborns Touristiker optimistisch auf das laufende Jahr. Verkehrsvereins-Geschäftsführer Karl Heinz Schäfer erklärt warum: „Wir haben mit der Rubens-Ausstellung im Diözesanmuseum, die Ende Mai eröffnet wird, eine attraktive Veranstaltung zusätzlich in Paderborn. Davon werden nicht nur die Unterkunftsbetriebe, sondern auch die Gastronomie und der Einzelhandel profitieren.“