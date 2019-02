O’zapft wird

Ticketverkauf für Oktoberfest auf dem Inowroclaw-Platz gestartet

Bad Oeynhausen. Mitte Oktober prägen für drei Tage ausgelassene Stimmung, bayerische Trachten und Volksmusik das Treiben auf dem Inowroclaw-Platz. Vom 11. bis zum 13. Oktober veranstaltet hier die Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH in Kooperation mit Bebo Events zum fünften Mal das Oktoberfest. Tickets für die Festtage sind ab sofort erhältlich.

Für Partystimmung im Festzelt sorgt dieses Jahr die Band „Bayerische Music Power“ (BMP) mit Oldies, Schlagern und Alpenrock. Dazu gibt es traditionelle Speisen und Getränke.

Das Oktoberfest findet zeitgleich mit dem Herbst- und Bauernmarkt statt. Rund 20.000 Besucher, mehr als 80 Verkaufsstände und der verkaufsoffene Sonntag in der Innenstadt machen den Markt zu einem der größten seiner Art in der Region.

Tickets ab 20,90 € gibt es ab sofort in der Tourist-Info im Haus des Gastes sowie an allen lokalen Vorverkaufsstellen. Tischreservierung ab vier Personen sind ebenfalls in der Tourist-Info oder unter info@bebo-events.de möglich.