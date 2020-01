OWL-IT hat ihren Betrieb aufgenommen

Im Vorfeld musste in den letzten zwei Jahren im Hintergrund eine Menge geleistet werden. Besonders ist hier der Umzug des GKD-Rechenzentrums von Paderborn in das zertifizierte Rechenzentrum des krz nach Lemgo zu nennen. Dieses Rechenzentrum wiederum wird nun von der OWL-IT gemeinsam betrieben. Auslöser für den Zusammenschluss waren insbesondere wirtschaftliche und strategische Gründe. Ein neues Netzwerk wurde aufgebaut. Die Arbeitsplätze in Paderborn sind nun über mehrere „Knoten“ und aus Verfügbarkeitsgründen über zwei unabhängige Glasfaserleitungen mit der Serverfarm in Lemgo verbunden. Viele Fachanwendungen, wie z. B. das Finanzwesen, mussten „umziehen“, manche Applikationen werden bereits gemeinsam betrieben, einige werden noch folgen. Nachdem bereits im Dezember 2017 der Grundstein mit der Gründung des neuen Zweckverbandes gelegt wurde, geht es nun in den operativen Betrieb.

Unter dem Motto: “Qualität, Kontinuität und Innovation sind die Säulen der Zusammenarbeit“ haben zwei bewährte Serviceprovider ein gemeinsames neues Betriebsmodell geschaffen. Seit dem 1. Januar 2020 wird dieses von der OWL-IT an den Standorten Lemgo und Paderborn vollumfänglich betrieben. Auf Rückfrage bei den beiden Geschäftsleitern der OWL-IT, Bernd Kürpick, gleichzeitig Geschäftsführer der GKD Paderborn, und Lars Hoppmann, gleichzeitig Geschäftsleiter des krz, gab es eine einhellige Antwort: „Wir haben die letzten beiden Jahre genutzt, um unsere Hausaufgaben zu machen. Neben der Pflicht, unsere Dienstleistungen in gewohnt hoher Qualität bereit zu stellen, haben wir die neue Organisation fit gemacht, um uns den bestehenden als auch den zukünftigen Herausforderungen zu stellen.“ Schon in den ersten Tagen des Echtbetriebes ist bei der OWL-IT zu erkennen, dass durch den Ausbau der Zusammenarbeit weitere Möglichkeiten geschaffen worden sind, um den schnell wachsenden Anforderungen der Kommunen an die Digitalisierung ihrer Verwaltungsdienstleistungen zu begegnen.