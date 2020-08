16.08.2020 – Outdoor-Trödelmarkt im Bürgerkiez

Große und kleine Schnäppchen beim großen Kiezklüngel im Weberei-Park

Gütersloh. Der weitläufige Weberei-Park wird am Sonntag, den 16. August wieder zum ersten Anlaufpunkt für Schnäppchenjäger, Trödelliebhaber und Schatzsucher: Die August-Ausgabe des beliebten Kiezklüngel startet um 10:00 Uhr. Um die Abstands- und Schutzmaßnahmen einzuhalten, erfolgt der Besuchereinlass kontrolliert über einen Zugang.

Von Kleidung und Spielzeug über Dekoartikel bis hin zu Geschirr und sonstigem Hausrat lässt sich alles finden, was das Herz begehrt. Das Außengelände der Weberei bietet beim Outdoor-Flohmarkt die optimale Möglichkeit, in entspannter Atmosphäre Kram und Krempel an die Frau und den Mann zu bringen oder den einen oder anderen Schatz zu ergattern.

Infos für Verkaufsstände beim Kiezklüngel gibt es auf der Website der Weberei (www.weberei.de). Der Eintritt für Gäste ist frei.