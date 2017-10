OUT NOW: EVA HERZIGOVA SELECTED FOR GERRY WEBER // 06.10.2017

GERRY WEBER präsentierte in seinem Flagshipstore am renommierten Hamburger Jungfernstieg prominenten Gästen, Influencern und VIP-Kunden die exklusive Capsule Collection „Eva Herzigova selected for GERRY WEBER“

Halle (Westfalen). 3 – 2 – 1, als am 5. Oktober 2017 die letzten Sekunden des GERRY WEBER Countdowns heruntergezählt wurden, war die Euphorie aller groß. Begeisterte GERRY WEBER Kundinnen, VIPs, Presse und Influencer durften dabei sein als Karsten Oberheide, Retail Geschäftsführer GERRY WEBER, die neue Capsule Collection unter dem Namen „Eva Herzigova selected for GERRY WEBER“ im Rahmen eines exklusiven Abendevents mitreißend vorstellte. Die limitierte Kollektion besteht aus drei Looks und insgesamt sieben Artikeln. It Pieces mit Snake-Prints und elegante Hingucker wie Fake-Fur Krägen stehen für Premium Lifestyle und unterstreichen die Markenwerte FEMININE – CASUAL CHIC –INSPIRING von GERRY WEBER.

Prominente Gäste wie Ruth Moschner, Kim Hnizdo, Ursula Karven, Natalia Wörner, Lilli Hollunder, Nina Bott und Nova Meierhenrich präsentierten sich auf dem Black Carpet in femininen GERRY WEBER Looks und ließen sich anschließend in die Welt von GERRY WEBER entführen.

Ruth Moschner war begeistert: „GERRY WEBER macht für alle Frauen und jede Figur, ein passendes Outfit. Mir gefällt der Mantel der neuen Kollektion am besten.“ Kim Hnizdo fügte hinzu: „Ich liebe den Mantel aus der Capsule Collection. Bald kommt wieder die Mantelzeit. Ich liebe es. Dieses schöne Fake-Fur. Da achte ich sehr drauf, dass es kein echtes Fell ist.“ Ursula Karven freute sich: „GERRY WEBER macht Mode für jede Lebenssituation. Mein Kleid heute zum Beispiel hat mich durch den ganzen Tag begleitet. Es war morgens mit meinen Kindern dabei, mittags mit mir auf Reise und ist auch jetzt am Abend perfekt auf diesem Event.“

Die Models zeigten als lebendige Mannequins die Looks der Capsule Collection in den aufwendigen, mit unzähligen Rosen gestalteten, Schaufenstern des Flagshipstores am renommierten Jungfernstieg. Zeitgleich hatten die Gäste im Store die Möglichkeit, durch ein Covershooting mit dem Lifestyle-Magazin GALA ein eigenes Titelbild mit nach Hause zu nehmen. Für den glamourösen Auftritt vor der Kamera sorgten professionelle Hair & Make-up Artists. Ein weiteres Highlight war die zauberhafte Do-it-yourself-Ecke, die dazu einlud Armbänder und Ketten selber zu gestalten. Ein Graveur veredelte die Schmuckstücke in filigraner Handarbeit mit persönlichen Initialen. Im Rahmen eines exklusiven Gewinnspiels brachte die Glücksfee Nova Meierhenrich drei Kundinnen mit großzügigen Sachpreisen und einer luxuriösen Reise als Hauptgewinn zum Strahlen. Kulinarische Köstlichkeiten, Cocktails und feine Drinks verwöhnten die Gäste. Abgerundet wurde der Abend durch stimmungsvolle Loungemusik, die ein DJ live auflegte. Die Gäste verließen glücklich mit einem Strauß weißer Rosen und einer exklusiven Goodiebag in der Hand den Hamburger Store am Jungfernstieg.

Wer die modischen Must-Haves der „Eva Herzigova selected for GERRY WEBER“ Kollektion sein Eigen nennen möchte, hat ab heute die Chance im Online-Shop unter gerryweber.com als auch in ausgewählten GERRY WEBER Stores die limitierte Kollektion zu erhalten.

Fotos: ©Sina Milde