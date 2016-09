Ostwestfalendamm wird zur Sportarena

„Stadtwerke run & roll day“ in Bielefeld am 11. September 2016

Bielefeld. Läufer statt Autos, Skater statt Lastwagen: Am Sonntag, 11. September, erlebt der Ostwestfalendamm (OWD) in Bielefeld wieder eine sportliche Invasion – beim 13. „Stadtwerke run & roll day“. Mit Läufen, Skater-Rennen, Kinder-Wettbewerb und Firmenduell zählt der „Stadtwerke run & roll day“ zu den größten und vielseitigsten Sportevents der Region. Für alle Besucher an der Strecke bietet Bielefeld Marketing als Veranstalter außerdem ein buntes Rahmenprogramm mit Musik, Actionsport-Show, Solar-Bobbycar-Rennen und Angeboten für Kinder.

Auf der Wettkampfstrecke steht der Klassiker auf dem Programm: der „Stadtwerke OWD-Cup“: Der Reiz der Zehn-Kilometer-Strecke liegt auch darin, dass es für die Läufer teilweise durch das Johannistal geht. Vor allem der Spaß an der Bewegung steht bei weiteren Wettbewerben im Vordergrund: Das „BITel Team-Running“ hat hohen Unterhaltungswert, denn viele Mannschaften von Firmen, Vereinen und privaten Gruppen gehen aufwendig kostümiert ins Rennen.

Beim „moBiel Schülerlauf“ starten regionale Schulen. Beim 400 Meter langen „BBF Bambini-Lauf“ gehen die Jüngsten von drei bis sechs Jahren auf die Piste – die Kleinsten manchmal auch an der Hand von Papa oder Mama. Hinter dem „Stadtwerke run & roll day“ stehen als Veranstalter Bielefeld Marketing, als sportlicher Ausrichter der TSVE Bielefeld, der Hauptsponsor Stadtwerke Bielefeld sowie weitere Partner.

Informationen zur Anmeldung für Wettbewerbe gibt es in der Bielefelder Tourist-Information, Niederwall 23, Tel. (05 21) 51 69 99, oder online unter www.run-and-roll-day.de. Die Anmeldefrist ist der 31. August. Kurzentschlossene können sich bei einigen Wettbewerben auch noch am Veranstaltungstag im Foyer der Stadtwerke Bielefeld nachmelden.

Fotos: Bielefeld Marketing GmbH