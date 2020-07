Ostwestfalen nominieren Maximilian Reeck für den Vorstand der Jusos in NRW

Ostwestfalen-Lippe/Kreis Herford. Auf der Regionalkonferenz der Jungsozialist*innen in der SPD (Jusos) der Region Ostwestfalen-Lippe am vergangenen Samstag, den 04. Juli in Minden wurde der 20-Jährige Eilshauser Maximilian Reeck für die Wahl zum Mitglied im Vorstand des Juso-Landesverbandes Nordrhein-Westfalen nominiert. Damit steht Reeck, der bisher Vorsitzender der Jusos im Kreis Herford ist, auf der Juso-Landeskonferenz im Oktober zur Wahl und will vor allem die Themen Bildung und politische Mitwirkung junger Menschen vorantreiben.„Ich will, dass jungen Menschen in der Politik und innerhalb der Partei mehr Gehör geschenkt wird – Viele der Themen drehen sich um uns und unsere Zukunft. Trotzdem wird häufig Politik über uns statt mit uns gemacht“, so Reeck. Im September wählen die Jusos im Kreis Herford einen neuen Vorstand. Ob und in welcher Position Reeck dort zukünftig mitwirken wird, lässt er noch offen.