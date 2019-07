Ostwestfalen lernt Französisch

OWL „Was macht der Deutsche am Feierabend?“ Alfons, liebenswert ironischer Klischee-Franzose mit orangefarbener Trainingsjacke lächelte sein Publikum an: „Er geht Küchen kaufen – und nimmt seinen Anwalt mit“. Ostwestfalens Zuschauer lachten zurück – richtig erkannt, aber eben total lustig. Im Miele-Ausstellungszentrum in Gütersloh bildete der Auftritt des Komikers den Schlusspunkt der 17. Internationalen Begegnungswoche der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK), die diesmal das Partnerland Frankreich in den Mittelpunkt zahlreicher Treffen, Foren und Diskussionsrunden gestellt hatte: „Ostwestfalen meets France“ lautete das Motto.

Sechs Veranstaltungen an denen insgesamt rund 900 Gäste teilnahmen, wurden durch die IHK an drei Tagen organisiert. „Frankreich ist unser engster Partner in Europa“, stellte IHK-Präsident Wolf D. Meier-Scheuven zum Auftakt der Begegnungswoche in Bielefeld fest. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und „Mr. Europa“ Elmar Brok stimmten ihm zu. Rund 500 ostwestfälische Unternehmen unterhalten Geschäftsbeziehungen mit Frankreich, davon seien etwa 70 mit eigenen Niederlassungen oder Produktionsstandorten in unserem Nachbarland vertreten.

In Bielefeld, Herford, Paderborn und Gütersloh liefen die Info-Tage, die Meier- Scheuven als „einen Mix aus Wirtschaft, Politik und Kultur“ bezeichnete, mit dem Ziel, die Geschäfte in Bewegung zu halten oder neu in Gang zu setzen.Und mehr Aktualität als je zuvor bekam die IHK-Begegnungswoche durch die Ereignisse, die in diesen Tagen ganz Europa bewegen. So, als mitten in die Talk- Runde der ehemaligen Europa-Politiker Elmar Brok und Günter Verheugen in der Volksbank in Bielefeld die Nachricht platzte, dass die Staatschefs sich auf Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin geeinigt hätten. Auch die erstklassige Beschreibung des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron – „Er ist sich selbst sein größter Feind“ – durch den ZDF-Korresponden- ten Theo Koll auf dem Event im Herforder Kunstmuseum Marta war tagesaktuell.