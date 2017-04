Ostwestfalen in Bewegung

OWL. Nach dem erfolgreichen Auftakt des Tanz OWL Tages 2016 in Detmold schließen sich die Städte der Region erneut zusammen und vernetzen Ostwestfalen-Lippe und seine Tanzbegeisterten zu einem großen, gemeinschaftlichen Projekt.

Neben den regionalen Tanz OWL Veranstaltungen rund um Rhythmus, Bewegung und Gemeinschaft planen die Städte Bielefeld, Paderborn, Minden, Detmold, Herford und Gütersloh auch in diesem Jahr wieder einen gemeinsamen Tanz OWL Tag. Ensembles, Choreographen und Tanzbegeisterte kommen bei dieser Gelegenheit am 01. Oktober in der Stadthalle in Gütersloh zusammen. Aufführungen und Veranstaltungen professioneller Akteure und regionaler Tänzer unter anderem aus den Bereichen Choreographie-Unterricht, Community Dance oder zeitgenössischen Tanz-Medien-Projekten vernetzen Tanz-Interessierte und schaffen dabei wieder ein einzigartiges Projekt. Der Tanz OWL Tag soll Zuschauern und Akteuren jeden Alters und tänzerischen Hintergrundes, sowie der regionalen Tanzszene eine Plattform für einen gemeinsamen Austausch bieten. Das Großprojekt Tanz OWL wird durch die regionale Kulturförderung des Landes NRW mit bis zu 100.000 € im Jahr gefördert.

Tanz OWL informiert

Weitere Informationen zu den Orten, Zeiten und Preisen der einzelnen Veranstaltungen gibt es auf der Homepage www.tanz-owl.de. Bei Fragen informieren die Organisatoren gerne.

Vernetzung

Unter anderem werden Paderborn und Herford den Vernetzungsgedanken durch die begonnene Kooperation aus dem letzten Jahr fortsetzen. Das Choreographenteam Christine Grunert und Olaf Herzog wird mit dem Paderborner Tanzensemble „Solomomento“ ein Tanzstück unter dem Titel „Erster, Zweiter, Bester, …“ entwickeln, das am 23.09.in der alten Turnhalle am Lübberbruch in Herford aufgeführt wird. In Paderborn schließen sich außerdem Akteure der lokalen Tanzszene zusammen, um eine gemeinsame Produktion an einem ungewöhnlichen Ort der Stadt zu realisieren, an dem man kein Tanztheater vermuten würde. In diesem Jahr fiel die Wahl auf den Ahorn Sportpark.

Community Dance

Das Konzept Community Dance basiert auf der Idee, allen Bevölkerungsgruppen den Zugang zum Tanz zu ermöglichen und dadurch für Kultur zu begeistern. Diesen Grundgedanken des Tanz OWL setzen die Städte unterschiedlich um.

Zur Feier des Jubiläums „10 Jahre Community Dance in Minden“ organisiert die Stadt eine Tanz Gala. Im zehnten Jahr werden Motive und Menschen aus früheren Produktionen eine Rolle spielen und auf der Bühne präsent sein. Eingangs wird es dazu einen Veranstaltungsteil mit Wortbeiträgen im Theatercafé geben, zu dem geladene Gäste anwesend sein werden. Anschließend findet auf der Bühne des Stadttheaters ein Show-Teil mit Tanz- und Filmeinlagen statt. An der Produktion am 31. Mai sind sieben Schulen (Waldorfschule, Freiherr-von-Vincke-Realschule, Kuhlenkampschule, Ratsgymnasium, Lutherschule, Primus Schule) beteiligt.

Die Peter Gläsel Stiftung und die Schüler der Laborschule in Bielefeld widmen sich tänzerisch dem höchstaktuellen Thema von Selbstdarstellung und Privatsphäre. 22 Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 8 der Laborschule Bielefeld stellen sich ihrem Selbst- und ihrem Körperbild in diesem vierwöchigen Tanzfilmprojekt. Geleitet und begleitet von Andreas Wegwerth (ResiDance, Peter Gläsel Stiftung) Merle Große-Tebbe, Chris Umney, Daniel Gerlich und Tom Meyer bahnen sie sich einen Weg durch den Bilderdschungel. Das Ziel ist ein Tanzkurzfilm von und für Jugendliche. Selbstdarstellung wird kritisch hinterfragt, hatte doch noch keine Generation derart früh vergleichbare Mittel zur Hand, das eigene Selbst- und Körperbild in die Welt hinauszutragen.

Die Stadt Paderborn und der Kreis Höxter laden außerdem ein zum Tanz-Projekt „Hidden Dreams“. „Hidden Dreams“ ist ein eigenständiges, vom Festival Tanz OWL unabhängiges Tanz-Projekt des Vereins „Alles Kunst e.V.“, ebenfalls gefördert aus Mitteln der regionalen Kulturpolitik. Das Projekt ist generations- und städteübergreifend angelegt, mit Fokus auf dem Austausch von Tanz mit anderen künstlerischen Genres.

Festivals in Bielefeld, Detmold und Gütersloh

Die Festivals zum Thema Tanz nehmen eine besondere Rolle ein im Tanz OWL Projekt. Das Tanzfestival Bielefeld 2017 bietet in diesem Jahr neben bewährten zeitgenössischen Workshops unter dem Motto „Tanz als Brücke“ einen inklusiven Kurs an. Das Performance Programm zeigt internationale Kompanien und ausgezeichnete Choreographien aus Italien, Litauen, Rumänien, Polen und Deutschland. In den ersten zwei Wochen der Sommerferien, vom 16.07. bis zum 29.07., bieten Dozenten aus aller Welt Kurse zu zahlreichen Tanzstilen an. Die Performances renommierter Kompanien machen dabei jeden Abend zu einem tänzerischen Highlight.

Bei dem europäischen Straßentheaterfestival in Detmold steht hingegen die darstellende Kunst im öffentlichen Raum im Fokus. Dadurch sollen mögliche Zugangsbarrieren abgebaut werden, so dass jeder die Möglichkeit hat, an den Aufführungen teilzunehmen. Während des Tanzfestival ‚Movements‘ setzen sich TänzerInnen und ChoreographInnen auf verschiedene Art und Weise mit dem sie umgebenden Stadtraum auseinander. Inhaltlicher Schwerpunkt des Festivals ‚Movements‘ ist die Auseinandersetzung mit dem Thema ‚Jugend‘.

Die Stadt Gütersloh wartet in diesem Jahr neben der Organsiation des Tanz OWL Tages auch mit einer Festival-Veranstaltung auf. Am 01.07. findet das Tangofestival mit Community Dance statt. Das beliebte Open-Air – Tangoevent des Con Pasión – Tangosalon Gütersloh e.V. auf dem Dreiecksplatz lädt Fans des lateinamerikanischen Tanzes zum Mitmachen ein. Auch einfach nur zuschauen und die Darbietungen der Profitänzer genießen ist erwünscht.