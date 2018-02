OstseekÃ¼ste Mecklenburg macht fit fÃ¼r den FrÃ¼hling

„Alles Leben ist Bewegung, Bewegung ist Leben“ – Im Sinne Leonardo da Vincis lädt die Ostseeküste Mecklenburg zum schwungvollen Einstieg in die neue Urlaubssaison ein. Maritime Orte wie der Alte Hafen in der Hansestadt Wismar, mondäne Ostseebäder wie Kühlungsborn oder Heiligendamm und jede Menge erblühende Naturoasen zwischen Lübecker Bucht und Graal-Müritz bilden zum Saisonbeginn tolle Kulissen für ausgiebige Spaziergänge, erste Radtouren und sportliche Abenteuer mit Meerblick. Ideal, um bei einem aktiven Kurzurlaub an der Ostseeküste Mecklenburg Körper und Geist in Einklang zu bringen.

Tipp: „Laufen ohne Schnaufen“ in Graal-Müritz

Einen besonderen Tipp für einen gesunden Start in den Frühling hat die Lauftrainerin und Fitness-Bloggerin Margitta Schneider, die an der Ostseeküste Mecklenburg zuhause ist und die Region wie ihre Westentasche kennt. „Besonders auf Touren kommen Gäste im Frühjahr im Ostseebad Graal-Müritz, wo unter dem Motto ‚Laufen ohne Schnaufen’ Laufkurse angeboten werden. Der Kursname ist Programm: Gemeinsam wird langsames und harmonisches Laufen trainiert, um mit Freude Bewegung in wintermüde Körper zu bringen“, so die Sportlerin, die selbst täglich rund 15 Kilometer per pedes zwischen Ostseestrand und Rostocker Heide unterwegs ist. Dabei schätzt Schneider an der Ostseeküste vor allem die perfekten Voraussetzungen für Aktivitäten unter freiem Himmel: „Die klare und saubere Seeluft, famose Ausblicke und der Naturreichtum sind wie gemacht, um sich draußen zu bewegen und etwas für sich und seine Gesundheit zu tun.“

Die kostenlosen Kurse „Laufen ohne Schnaufen“ starten jeden Samstag um 9.30 Uhr an der Seebrücke in Graal-Müritz. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Fit im Frühling: Weitere Aktivangebote an der Ostseeküste

Neben Jogging-Ausflügen zu Stränden oder Küstenwälder der Ostseeküste Mecklenburg warten viele weitere Aktivangebote auf bewegungshungrige Gäste. Ebenfalls im Ostseebad Graal-Müritz starten regelmäßig Nordic-Walking-Touren, die gelenkschonend entlang der Meereslinie oder durch den Rhododendron-Park des Ortes führen und gut mit einem revitalisierenden Wellness-Aufenthalt im „Aquadrom“ verbunden werden können.

Auch einige Kilometer weiter westlich, im Ostseebad Kühlungsborn, lockt der Frühling vor die Hotelpforten. Der Freizeitanbieter Ostseebiking bietet im März und April die Möglichkeit, im Rahmen von geführten Mountainbike-Touren Offroad-Abenteuer vor Küstenpanorama zu erleben. Auf zwei Rädern geht es dabei etwa zu alten Hünengräbern, vorbei an alten Fischerhöfen und dem malerischen Salzhaff oder zu Stippvisiten in Gutshäusern der Region.

Wer die Naturkräfte der Ostseeküste und das einmalige Reizklima bedächtiger erleben möchte, kann zum Beispiel an Ostsee-Erlebnis-Wanderungen der Landschaftsführerin Astrid Appel am Boltenhagener Naturstrand oder an Freiluft-Yoga- und Qi-Gong-Kursen in den Ostseebädern Warnemünde und Graal-Müritz teilnehmen.

Weitere Informationen und Tipps für aktive Frühlingsmomente an der Ostseeküste Mecklenburg: www.ostseeferien.de/fruehling, www.graal-mueritz.de, www.kuehlungsborn.de, www.boltenhagen.de, www.rostock.de