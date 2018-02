Ostsee mit Charme – Kühlungsborn

Von Klaus Ottenberg

Mecklenburg-Vorpommern. Kühlungsborn wird wegen seines weitläufigen, von der Stadt umschlossenen Waldes auch die GRÜNE STADT am Meer genannt. Das Seebad zwischen Heiligendamm und Rerik hat eine Mischung aus historischer Bäderarchitektur und Moderne, reizvoller Natur, exklusivem Badeort mit Flair und Meer zu bieten.

Die 1938 aus den Dörfern Arendsee, Brunshaupten und Fulgen gegründete Stadt an der namensgebenden Kühlung hat längst den Status eines touristischen Geheimtipps verlassen und bietet seinen Gästen eine breit gefächerte Palette an Restaurants, Bars, Bistros und Cafés sowie stilvolle Unterkunft in Hotels und Pensionen, die allen Komfort modernen Wohnens beinhalten.

Darüber hinaus ist Kühlungsborn ein Ort mit bunter Vielfalt an Geschäften, Boutiquen sowie Ateliers und Werkstätten von Kunsthandwerkern. Das alles wird zusätzlich bereichert durch ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm aus Kunst und Kultur, vielen Möglichkeiten fantasiereicher Freizeitgestaltung bei Sport und Spiel und zahlreichen Gesundheits- und Wellnessangeboten.

Das heilsame Klima der Ostseeküste ist einzigartig. Abwehrkräfte werden bereits bei einem Strandspaziergang gestärkt, der Geist wird vitalisiert. Mit dem weichen Sand unter den Füßen, einer Brise Seeluft in der Nase und dem sanften Wellenrauschen können sich die Urlauber hier ausgiebig der eigenen Gesundheit und Erholung widmen.

Menschen aller Altersklassen kommen nach Kühlungsborn, um abzuschalten und die Seele auf Wanderschaft zu schicken. Kühlungsborn eignet sich bestens, um allein, zu zweit oder mit der ganzen Familie einen unterhaltsamen oder entspannenden Ostsee- und Wellnessurlaub zu verbringen.

Hochkassige Kulinarik an der Ostsee mit internationalen Flair

Das Ostseebad Kühlungsborn ist in der gastronomischen Landschaft hochklassige positioniert und lädt mit seinen weit über 100 Adressen dazu ein, die kulinarische Vielfalt und regionale Spezialitäten zu genießen. Vom exklusiven Restaurant mit Blick aufs Meer, über stilvolle Bars bis hin zu kleinen Bistros und gemütlichen Cafés bietet Kühlungsborn seinen Gästen ein breitgefächertes Angebot.

Nach kulinarischen Meisterleistungen in der internationalen Gastronomie bietet der Spitzenkoch Tillmanns Hahn im Restaurant Tillmanns Hahns Gasthaus nun bodenständige und authentische Küche auf höchsten Niveau.

Im zugehörigen Feinkost-Bistro setzt Tillmanns auf beste Produkte aus der Region Mecklenburg-Vorpommern und Hausgemachte Gaumenfreuden. Eine weitere Adresse ist das Restaurant Vielmeer: Die exzellente Speisekarte und seine prominente Lage im Bootshafen mit einem atemberaubenden Blick auf die Ostsee machen das Vielmeer zu einem der beliebtesten Genuss-Adressen in Kühlungsborn.

Auch im Restaurant Brunshaupten in der Uptalsboom Hotelresidenz & SPA genießen Gourmets einen fantastischen Blick aufs Meer. Der Chefkoch Frank Haare schickt seine Gäste auf eine kulinarische Reise und kombiniert internationale Variationen mit regionalen Produkten. Eine bunte Palette an Bistros, Cafés und Bars komplettiert das vielseitige kulinarische Angebot in Kühlungsborn. Der Imbiss Edel&Scharf in exklusiver Lage am Yachthafen von Kühlungsborn hat im Ostseebad mittlerweile absoluten Kult-Status. Das Steckenpferd des In-Imbiss ist die hochwertige Currywurst mit hausgemachten Saucen, zu der edler Champagner gereicht wird..

OWL-Journal-Tipp

Die Upstalsboom Hotelresidenz & SPA Kühlungsborn in direkter Strandlage besticht durch seine moderne, an die Ostsee angelehnte Gestaltung und Einrichtung. Das Hotel ist ein modernes Schmuckstück im Stil der Bäderarchitektur.

Hier tauchen die Gäste in den maritimen Lebensraum ein und entdecken das Zusammenspiel von klassischen wie modernen Elementen. Von dem komfortablen Zimmern hat man einen weiten Blick auf die See oder im angrenzenden hoteleigenen Park die eigene grüne Oase vor Ort.

Verwöhnmomente für Körper und Seele

Eine Oase der Ruhe und Entspannung erwartet die Gäste in der modernen Sauna-und Wellnesslandschaft BALTIC SPA – einem Verwöhnparadies der Extraklasse auf 1.300 Quadratmetern und besonders zur kalten Jahreszeit ideal zum Erholen und Entspannen. Bei vielseitigen und wohltuenden Wellnessbehandlungen und Beauty-Anwendungen, Massagen oder Kosmetik und vielem mehr genießt man Ruhe und ganz viel Zeit für sich. www.upstalsboom.de

Weitere Informationen und Tipps für für aktiven Urlaub in Kühlungsborn: www.ostsseeferien.de , www.kuehlungsborn.de