Osthushenrich-Stiftung unterstützt MINT-Projekt der Landeseisenbahn Lippe

Nordlippe: Acht Jugendliche arbeiten einmal wöchentlich nach Schulschluss in der MINT-Werkstatt der Entdeckungen der Landeseisenbahn Lippe in Bösingfeld. Und lernen dabei die Grundlagen der Metallverarbeitung. Ab sofort finden Lea, Niklas, John, Tobias, Justin, Pascal, Alessandro und Julien – alle sind Neuntklässler der Sekundarschule Nordlippe – noch bessere Arbeitsbedingungen vor.

Dank einer Spende der Osthushenrich-Stiftung aus Gütersloh konnten drei neue Werkbänke, Schraubstöcke, Werkzeuge und Spinde beschafft werden. „Wir fördern die Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen in Ostwestfalen-Lippe“, erläutert Dr. Burkhard Lehmann, Geschäftsführer der Osthushenrich-Stiftung. „Mit dem Gesamtbetrag in Höhe von 5600 Euro unterstützen wir in diesem Fall gerne die Durchführung dieser Bildungs-, und Qualifizierungsmaßnahmen in der MINT-Werkstatt“ fährt Dr. Lehmann fort.

Michael Ortenstein ist Werkstattleiter bei den Verkehrsbetrieben Extertal (VBE) und mit der neuen Ausstattung sichtlich zufrieden: „Unter diesen Bedingungen können wir jetzt noch besser praktisch arbeiten und Inhalte vermitteln.“ Unterstützt wird Ortenstein durch Louis Kaden, der vor genau zwei Jahren in der MINT-Werkstatt begann und nun bei der VBE eine Ausbildung zum LKW-Mechatroniker begonnen hat. „Da ich die Abläufe bereits kenne, helfe ich und darf die Jugendlichen auch schon anleiten“, erklärt Louis Kaden. Heute gibt es beispielsweise an den großen Eisenbahnfahrzeugen keine Arbeit für die Jugendlichen. Dann wird an einer Modelllok aus Vierkant-, Rundrohren und Schrauben gebaut. Lea Melcher ist das einzige Mädchen der Gruppe. „Gerade habe ich das Führerhaus bearbeitet. Gemessen, gefeilt und gebohrt.“ Das ist die Idee von Werkstattleiter Orstenstein, der den jungen Menschen nicht nur Wissen und handwerkliches Geschick vermittelt, sondern zum Abschluss auch jedem Teilnehmer seine eigene selbstgebaute Lokomotive mit nach Hause geben wird.

Die MINT-Werkstatt ist ein Gemeinschaftsprojekt von Landeseisenbahn Lippe, der Verkehrsbetriebe Extertal (VBE), Sekundarschule Nordlippe und zdi-Zentrum Lippe.MINT.