Ostern im Mindener Museum

Minden. Das Mindener Museum ist Karfreitag, Ostersamstag und Ostersonntag von 12 – 18 Uhr für Besucher*innen geöffnet. Am Ostermontag ist das Museum geschlossen. Zu sehen sind neben der Dauerausstellung zwei interessante Sonderausstellungen: „Ich Mann. Du Frau“ – Feste Rollen seit Urzeiten? Die Präsentation packt erstmals das aktuelle und kontroverse Thema der Geschlechterrollen an. Sie widmet sich der Leitfrage, ob es in der Urgeschichte tatsächlich festgelegte Aufgaben für Männer und Frauen gab und inwiefern die damaligen Verhältnisse von weiblichen und männlichen Verhaltensmustern Auswirkungen auf unsere heutigen Rollenmuster haben. Die nächste Führung durch die Sonderausstellung findet am Donnerstag, 05.04.2018 um 17 Uhr statt. Treffpunkt Museumskasse, Kosten: 5,00/Person, Jahreskartenbesitzer zahlen 1,00 €.

Die Kabinettausstellung „Naturgefühl und Nationalstolz – Die Porta Westfalica im Bild von 1800 bis heute“ lädt zu einer Zeitreise rund um den „Willem“ ein. Die Sonderausstellung zeigt anlässlich der Wiedereröffnung und Umgestaltung des Kaiser-Wilhelm-Denkmals Grafiken, Gemälde, Fotos und mehr.

Familien mit Kindern ab 6 Jahren bietet das Museum während der Osterferien eine spannende Rallye durch die Ausstellung. Gemeinsam begeben sich alle Familienmitglieder auf Entdeckungstour und finden heraus, wie es rund um die Porta vor über 200 Jahren aussah. Zahlreiche Rätsel, die sich in den Gemälden verstecken, wollen gelöst werden. Mit etwas Glück gelingt es, die Bilder zum Sprechen zu bringen. Das Rallyeheft kann für 1,00 € an der Museumskasse erworben werden. Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt. Erwachsene zahlen 4,50 €.

Mindener Museum, Di – So 12-18 Uhr; Sonderöffnungszeiten für Gruppen.

Weitere Infos unter www.mindenermuseum.de oder 0571 / 9724020 oder museum@minden.de.