Osterlauf an die Ostsee verlegt

Paderborn. Große Laufveranstaltungen ziehen auch per Fernsehübertragung ein großes Publikum in ihren Bann. Wenn sie aber so motivieren, dass man prompt den Fernsehsessel gegen Laufschuhe tauscht, muss die Faszination Laufsport besonders groß gewesen sein. Das wissen zumindest Andre Hörsken und Tochter Annika aus eigener Erfahrung.

Vor knapp einem Jahr zeigte das Fernsehen die Live-Übertragung des Hamburg Marathon. Vor dem Bildschirm sportlich in Gedanken dabei: Andre Hörsken mit Tochter Annika, damals fünf Jahre alt. „Weil sie so von den tausenden von Läufern begeistert war, rang sie mir das Versprechen ab, gemeinsam mit ihr an einer Laufveranstaltung teilzunehmen“, erzählt der Vater. Ausgesucht haben sich die beiden direkt den Paderborner Osterlauf. Annika wollte als Teilnehmerin des Bambinilaufs an den Start gehen, Vater Andre nahm die 10 km Strecke ins Visier. Dass es ohne ein gezieltes Lauftraining nicht zu schaffen war, sah zumindest der OP-Leiter der HNO-Klinik in Bad Lippspringe realistisch. „Als Nichtläufer und gute 16 Kilo schwerer als ich heute bin, war eine längere

Trainingsphase in jedem Fall von Nöten“, blickt Hörsken lachend auf die sportliche Ausgangssituation zurück.