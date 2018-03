Osterhase im Museumszug unterwegs durch das Extertal

Bösingfeld. Ölige Hände, schicke Uniformen und ein plüschiger Zeitgenosse. Eine ungewöhnliche Kombination, aber bei den Osterfahrten der Landeseisenbahn Lippe ein gewohntes Bild. Für das Lokpersonal beginnt der Dienst rund drei Stunden vor der ersten Abfahrt. Lokführer Adrian Fahrenkamp kontrolliert die Ölstände der Lager und sorgt dafür, dass alles „wie geschmiert läuft.“ Das ist nicht immer eine saubere Angelegenheit. “Bevor die Fahrgäste zu mir auf die Lok kommen und sich dort umschauen, werde ich mir die Hände aber nochmal waschen“, ergänzt Fahrenkamp schmunzelnd.

Raphael Kahlert hingegen ist eher der Mann in der schicken Uniform. Als Zugführer ist er dafür zuständig der Zug ordnungsgemäß gekuppelt und die Bremsen geprüft wurden.. Und er hat eine besonders wichtige Aufgabe: Er nimmt den Osterhasen während der Fahrt in Empfang und hilft ihm beim Einsteigen. In seiner Kiepe hat Meister Lampe natürlich viele Ostergeschenke für die Kinder dabei. Beim Zwischenstopp des Zuges in Alverdissen ist es zudem möglich ein Foto mit dem scheuen Tier zu erhaschen.

Die Fahrten finden am 1. und 2. April – Ostersonntag und Ostermontag – statt. Abfahrt ist jeweils um 14 Uhr und um 16 Uhr am Bahnhof in Bösingfeld, Am Bahnhof 1 in Extertal. Die Fahrt dauert ca. 70 Minuten. Im Fahrpreis von 12 Euro für Erwachsene und 6 Euro für Kinder ist für jeden Fahrgast ein Stück Kuchen und ein Getränk enthalten sowie für die Kinder eine Osterüberraschung. Anmeldungen sind erforderlich, im Online-Shop: shop.landeseisenbahn-lippe.de oder unter Tel.: 05262 409904 (Mi. 18:00 und 20:00 Uhr).

Foto1: (©Carlhermann Schmitt). Zugführer Raphael Kahlert erteilt den Abfahrtauftrag am Bahnhof Bösingfeld. Wenig später steigt der Osterhase zu.

Titelbild und Foto2: (Michael Rehfeld): Der Osterhase fährt am 1. und 2. April mit der Extertalbahn. Für alle Kinder

hat er ein Geschenk in seiner Kiepe dabei.