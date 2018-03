Osterfeuer: Schriftliche Anträge bis 9. März einreichen

Rheda-Wiedenbrück. In den Supermärkten kündigen sich die Feiertage bereits an: Ostern steht vor der Tür und damit auch diverse Osterfeuer. Das städtische Ordnungsamt weist darauf hin, dass das Abbrennen solcher Feuer erlaubnispflichtig ist, d.h. sie müssen schriftlich beantragt werden – die Frist läuft dieses Jahr bis Freitag, 9. März. Eine Erlaubnis kann nur erteilt werden, wenn es sich um ein Brauchtumsfeuer handelt, also wenn in den letzten Jahren auch schon ein Osterfeuer genehmigt wurde und dies zu einer Tradition geworden ist.