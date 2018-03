Osterferienspiele im Jugendhaus Geschwister Scholl

Minden. Die Osterferien stehen direkt vor der Tür und das Jugendhaus Geschwister Scholl bietet in diesem Jahr wieder einmal Osterferienspiele im Doppelpack an. In beiden Ferienwochen steht das Jugendhaus Kopf. An den Tagen vom 26. März bis zum 29. März sowie vom 3. April bis zum 6. April jeweils in der Zeit von 10 bis 17 Uhr erwarten Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren vielfältige spannende Angebote inklusive eines Tagesausfluges in jeder Woche. Persönliche Anmeldungen für die Osterferienspiele sowie die zusätzliche Buchung einer Frühbetreuung ab 7.30 Uhr sind noch im Jugendhaus Geschwister Scholl möglich. Eine telefonische Anmeldung ist leider nicht möglich, aber weitere Fragen, z.B. zu den Kosten, beantworten ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne innerhalb der Öffnungszeiten unter der Telefonnummer 0571 /649213.

Außerdem kann man sich noch für Osterferienspiele im Kinder- und Jugendkreativzentrum Anne Frank anmelden. Unter dem Motto „Ach du dickes Ei – Ferienspaß im Doppelpack“ bietet die städtische Jugendeinrichtung Ferienspiele in den Osterferien an. Anmelden kann man sich sowohl für den Zeitraum vom 26. – 29. März oder für die Tage nach den Osterfeiertagen vom 3. – 6. April. Bei den Ferienspielen gibt es ein kunterbuntes Programm. Genau passend zugeschnitten für Kinder zwischen sechs und 13 Jahren. Es werden Ausflüge unternommen, es wird gespielt und gebastelt aber auch der sportliche Ausgleich kommt nicht zu kurz. Das Programm findet täglich von 10 Uhr – 17 Uhr statt. Bei Bedarf kann auch eine Frühbetreuung ab 7.30 Uhr dazu gebucht werden. Die Teilnahmegebühr beträgt zwischen 20 und 24 Euro. Die Frühbetreuung kostet zusätzlich 16 Euro. Verpflegung wie Mittagessen und Getränke, sowie bei der Frühbetreuung ein Frühstück, sind im Teilnahmebetrag inklusive. Die Anmeldungen werden persönlich, montags bis freitags von 12 Uhr – 18 Uhr, entgegengenommen. Telefonische Anmeldungen oder per E-Mail sind nicht möglich. Weitere Informationen auch im Internet unter www.kreativzentrum-annefrank.de, oder unter der Telefonnummer 0571 / 880152.

Foto: Osterferienspiele im Jugendhaus Geschwister Scholl und im Kinder- und Jugendkreativzentrum Anne Frank. © Kinder- und Jugendkreativzentrum