Osterferienprogramm im Mindener Museum

Minden. Auch in diesem Jahr bietet das Mindener Museum Kindern in den Osterferien ein spannendes und abwechslungsreiches Programm. Die jüngeren Besucher*innen ab fünf Jahren können am 29. März von 14-17 Uhr oder am 5. April von 9-12 Uhr die Porta Westfalica auf künstlerische Art und Weise entdecken. Gemeinsam erkunden sie die Sonderausstellung „Naturgefühl und Nationalstolz – Die Porta Westfalica im Bild von 1800 bis heute“ und wecken dabei über 100 Jahre alte Gemälde zum Leben. Sie lauschen dem Wind, der früher über die Porta hinwegfegte und hören der sprudelnden Weser zu. Schließlich werden sie selbst kreativ und gestalten kleine Kunstwerke aus Papier, Porzellan und Glas, bei denen natürlich die Porta im Mittelpunkt steht.

Ältere Kinder ab acht Jahren können am 27. März von 9-12 Uhr oder am 3. April von 14-17 Uhr an einem Steinzeitworkshop teilnehmen, bei dem die Teilnehmer*innen die Aufgabenverteilung von Mädchen und Jungen genauer unter die Lupe nehmen. Halfen Mädchen während der Steinzeit ihren Müttern wirklich nur beim Sammeln von Beeren? Und waren es wirklich die Jungs, die auf Jagd gingen? Welche Beweise liefert die Wissenschaft für diese Rollenverteilung? Im Museum liefern archäologische Funde Antworten auf diese und andere Fragen. Anschließend bauen die Teilnehmer*innen ein Steinzeitmesser und kreieren Steinzeitschmuck. Beim Speerwerfen können schließlich alle ihr Talent unter Beweis stellen. Für das Steinzeitmesser benötigt jedes Kind einen ca. 20 cm langen, nicht zu dünnen Ast.

Pro Kind kosten die Aktionen jeweils 10 €. Die Teilnehmerzahl ist jeweils auf max. 15 Kinder begrenzt. Die Mindestteilnehmerzahl liegt bei 5 Kindern. Um Anmeldung wird unter 0571-9724020 oder museum@minden.de gebeten. Weitere Informationen unter www.mindenermuseum.de.

Bildtext: Im Museum kann das Steinzeitmesser gleich ausprobiert werden. (©Mindener Museum)