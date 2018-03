Osterferienprogramm für Kurzentschlossene im Mindener Museum

Minden. Wer noch keine Pläne für die erste Osterferienwoche hat, kann am Donnerstag, den 29. März von 14-17 Uhr bei der Aktion „Die Porta Westfalica mit Pinsel und Farbe neu entdeckt“ teilnehmen. Das Programm richtet sich an Kinder ab 5 Jahren, die gerne kreativ sind und Spaß am Basteln haben. Im Museum lassen sich die Teilnehmer*innen von historischen Drucken, Gemälden oder Postkarten inspirieren, bei denen die Porta und das Kaiser-Wilhelm-Denkmal immer im Mittelpunkt stehen. Anschließend werden sie selbst kreativ. Wer mag, kann seine eigene Porta-Ansicht mit Tierstickern verschönern, eine Andenken-Tasse gestalten und ein Teelicht-Glas

bemalen. Die selbst gefertigten Erinnerungsstück nimmt jedes Kind am Ende natürlich mit nach Hause. Pro Kind kosten die Aktionen jeweils 10 €. Die Teilnehmerzahl ist jeweils auf max. 15 Kinder begrenzt. Die Mindestteilnehmerzahl liegt bei 5 Kindern. Um Anmeldung wird unter 0571-9724020 oder museum@minden.de gebeten. Weitere Informationen unter www.mindenermuseum.de.

Foto: ©Mindener Museum