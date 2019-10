Osterferien im Schnee erleben

Minden. In den Osterferien vom 4. April bis zum 10. April 2020 gibt es wieder die beliebte Schneefreizeit der Stadt Minden nach Uttendorf (Österreich). Uttendorf liegt mitten im Herzen des Nationalparks Hohe Tauern. Mitfahren können Kinder und Jugendliche im Alter von elf bis 15 Jahren. Egal ob Anfänger*in oder geübte*r Ski- oder Snowboardfahrer*in, ob man sich beim Rodeln austoben oder einfach nur mit einer Jugendgruppe gemeinsam den Winter mit viel Spaß und tollen Aktionen erleben möchte, bei dieser Freizeit kommt jeder auf seine Kosten.

In kleinen Gruppen, begleitet von hauptamtlichen Mitarbeitern des Jugendhauses Geschwister Scholl und weiteren ausgebildeten Jugendgruppenleitern, wird täglich das Skigebiet erkundet. Natürlich gehören auch Spielabende und Turniere sowie Kreativangebote zu dieser Freizeit, jede Menge Spaß ist garantiert. Untergebracht sind die Teilnehmenden in 2- und 4-Bett-Zimmern mit Vollpension im Jugendgästehaus Innerwiesen. Die Teilnahme kostet 339,00 Euro. Zusätzliche Kosten entstehen für Skipass und Ausrüstung. Für Fragen und Anmeldungen steht das Jugendamt der Stadt Minden unter 0571/89 257 oder per E-Mail an: s.bestvater@minden.de zur Verfügung.