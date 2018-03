Ostereiersuche in den Baumwipfeln

Ferienspaß im Kletterpark Bielefeld

Bielefeld. Die Ostereiersuche in luftiger Höhe hat im letzten Jahr so viel Zuspruch gefunden, dass auch in diesem Jahr bunte Überraschungen in den Bäumen und der Mastenanlage des Kletterparks auf die Kletterer „warten“. Am Ostersonntag und Ostermontag ist der Osterhase für kleine und große Kletter aktiv! Der Kletterpark Bielefeld ist in den Osterferien täglich ab 10 Uhr für alle Kletterfreunde geöffnet. Die sechs Höhenparcours mit unterschiedlichen Kletter- und Balanceelementen versprechen jede Menge Ferienspaß – mit der Familie oder Freunden!

Öffnungszeiten in der Saison 2018 bis 4. November:

An allen Wochenenden (Sa + So), Feier- und Brückentagen sowie in den NRW-Ferien dienstags bis sonntags, jeweils von 10 – 20 Uhr.

Anschrift

Kletterpark Bielefeld

Am Johannisberg 5

33615 Bielefeld